Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în Satu Mare, după cutremurul de miercuri dimineață

Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în Satu Mare, după cutremurul de miercuri dimineață. Foto: ISU Satu Mare

O crăpătură a fost semnalată într-o sală de clasă de la un liceu din Satu Mare şi mai multe cărămizi au căzut de pe clădiri, în urma cutremurului de miercuri dimineaţa, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş”.

„Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare au intervenit punctual în două locaţii din municipiu, unde au fost semnalate elemente de construcţie afectate: la Liceul 'I.C. Brătianu' din Satu Mare s-a intervenit pentru securizarea unui coş de fum dezafectat, care s-a desprins parţial de pe acoperiş; pe strada Petofi Sandor, la un imobil, au fost semnalate cărămizi desprinse din faţadă. În ambele situaţii, a intervenit operativ Detaşamentul de Pompieri Satu Mare, pentru înlăturarea pericolelor şi asigurarea zonei”, au transmis reprezentanţii ISU.

Tot după seism a fost semnalată o crăpătură într-o sală de clasă de la Colegiul Naţional „Doamna Stanca”.

„Totodată, am fost informaţi despre existenţa unei crăpături de perete într-o sală de clasă din incinta Colegiului Naţional 'Doamna Stanca' din municipiul Satu Mare. Situaţia a fost transmisă către Inspectoratul de Stat în Construcţii, în vederea unei evaluări tehnice care să stabilească dacă aceasta reprezintă un pericol pentru siguranţa elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. În urma evaluării, reprezentanţii ISC au constatat că nu se impune oprirea cursurilor, întrucât crăpătura nu afectează structura de rezistenţă a clădirii. Cu toate acestea, imobilul va fi în continuare monitorizat, pentru a preveni orice risc potenţial”, au mai transmis pompierii.

Ca măsură de precauţie, pentru protecţia elevilor şi a personalului didactic, imediat după cutremur au fost evacuate Şcoala Gimnazială Odoreu şi Şcoala Gimnazială Culciu.

„Evacuările au fost realizate din proprie iniţiativă, de către reprezentanţii şcolilor, în mod organizat, în vederea prevenirii unor situaţii de risc generate de posibile replici. În urma evaluărilor nu au fost identificate pericole, iar activitatea educaţională a fost reluată în condiţii normale”, a mai arătat ISU.

Cutremurul a avut magnitudinea 4 şi s-a produs la ora 7:57 în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de cinci kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.

