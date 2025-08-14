Dragoș Pîslaru: Proiectele din PNRR neîncepute sau cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pislaru, a anunţat, joi, că OUG pusă în transparenţă decizională şi care a fost prezentată în primă lectură în şedina de Guvern explică ce se întâmplă cu proiectele care sunt scoase din PNRR.

El a făcut comparația cu o persoană care se pregătește să gătească o masă de prânz, se apucă să gătească zece feluri de mâncare și nu termină niciunul.

„Problema este că rămânem nemâncaţi. În situaţia pe care noi o avem astăzi, am încheiat aceste contracte de finanţarea pentru foarte, foarte multe proiecte şi în acest moment avem o problemă că mai avem doar un an de zile pentru a stabili care sunt proiectele pe care le vrem să ne concentrăm şi să luăm banii, resursele financiare pentru ele”, a mai declarat Pislaru.

Potrivit acestuia, „Ordonanţa de Urgenţă spune foarte clar, pentru proiectele pentru care încă nici nu am ordin de începere a lucrărilor, care pică din PNRR, la aceste proiecte trebuie să renunţăm”.

„Presupune că trebuia cumva să ne concentrăm resursele pe proiectele pe care le avem în momentul de faţă pe PNRR şi cele care sunt mai avansate”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că, proiectele care sunt între 0 şi 30% ca progres fizic ar urma să fie suspendate.

„Asta înseamnă că nu se renunţă la ele, dar se suspendă pentru că acum ne concentrăm pe cele care sunt la un stadiu mai avansat de implementare şi pe care trebuie să vedem cum alocăm banii puţini pe care le avem în 2025 şi 2026”, a explicat ministrul.

Dragos Pîslaru a explicat că, proiectele care sunt peste 30%, deci deja cu şantiere, cu lucrări avansate, ”le vom finaliza şi ele devin prioritare pentru găsirea surselor alternative de finanţare”.

„Ceea ce este foarte important de menţionat este că punem ordine, astfel încât să putem să ne concentrăm pe ceea ce este fezabil să facem într-un an de zile, astfel în cât să putem în aceste constrângeri bugetare pe care le avem să finalizăm proiecte. Nu este nimic altceva decât un lucru care să ne permite în sfârşit să vedem rezultate concrete ale acestor investiţii, urmând ca celelalte studii de fezabilitate sau proiecte tehnice, pentru cele care n-au început lucrări sau proiecte care sunt într-un stadiu incipient, să poată să fie poate ulterior continuate pe alte surse de finanţare”, a mai declarat ministrul.

