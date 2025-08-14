Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmsi, joi, că se caută toate soluţiile financiare disponibile pentru a se continua proiectele de investiţie pentru autostrăzi. „Punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8”, a spus demnitarul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, ce autostrăzi sunt scoase din PNRR şi ce se întâmplă cu autostrănile unde sunt înregistrate întârzieri.

„Unul din lucrurile pe care le veţi regăsi în această ordonanţă este un articol pregătit de Ministerul Transporturilor în acord cu Ministerul Finanţelor Publice tocmai pe procedura de plată accelerată pentru zona de autostrăzi. Cu alte cuvinte, vă dau astăzi o veste bună pe care o veţi vedea în documentul pe care îl vom adopta săptămâna viitoare că acele suspenderi temporare din lipsă de lichidităţi pe care le-am mai văzut în spaţiu public vor înceta în condiţiile în care s-au găsit aceste norme să accelereze practic acest tip de finanţare”, a răspuns ministrul.

Potrivit acestuia, pentru segmentele de autostradă Focşani-Bacău şi două loturi din Bacău-Paşcani 2,1 miliarde de euro din componenta de granturi, deci fonduri nerambursabile, vor fi alocate pentru aceste componente.

„Termenele de livrare pentru cele două secţiuni, Focşan-Bacău şi Bacău-Paşcani, de altfel, fiind înainte de august 2026, stau foarte bine şi odată ce deblocăm fluxurile financiare, nu există motive de îngrijorare adiţional”, a explicat ministrul.

Soluții pentru segmentele de autostradă scoase din PNRR

Potrivit acestuia, pentru restul segmentelor care erau iniţial în PNRR şi care din raţiuni de achiziţii publice, mai ales, nu au avansat se caută soluţii alternative.

„Probabil că aţi văzut deja declaraţia prim ministrului în spaţiu public legat de Programul SAFE, unde am propus ca anumite segmente, acele capete din A8 şi alte elemente care ţin de infrastructura legată de Autostrada Unirii să fie luate în calcul. Evident, aşteptăm acolo răspunsul Comisiei Europene. Şi nu vă ascund faptul că în paralel, pe programul de transport finanţat din coeziune, încercăm să acoperim restul proiectelor de infrastructură feroviară sau de autostrăzi pe care le-am avut iniţial în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, a mai explicat ministrul.

Acesta a concluzionat că ”punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8”.

„Vestea cea mai bună a zilei de astăzi este că am găsit soluţia la nivel legislativ pentru accelerarea plăţilor care rămăseseră oarecum restante sau întârziate pe partea de A7. Iar despre alocarea tocmai v-am confirmat că o avem pe fonduri nerambursabile”, a mai declarat Păslaru.