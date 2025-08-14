Live TV

Video Ministrul Dragoș Pîslaru anunță ce se va întâmpla cu autostrăzile scoase din PNRR. „Punem cap la cap sursele de finanțare”

Data actualizării: Data publicării:
dragos pislaru guvern
Captură foto Guvernul României Facebook
Din articol
Soluții pentru segmentele de autostradă scoase din PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmsi, joi, că se caută toate soluţiile financiare disponibile pentru a se continua proiectele de investiţie pentru autostrăzi. „Punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8”, a spus demnitarul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, ce autostrăzi sunt scoase din PNRR şi ce se întâmplă cu autostrănile unde sunt înregistrate întârzieri.

Unul din lucrurile pe care le veţi regăsi în această ordonanţă este un articol pregătit de Ministerul Transporturilor în acord cu Ministerul Finanţelor Publice tocmai pe procedura de plată accelerată pentru zona de autostrăzi. Cu alte cuvinte, vă dau astăzi o veste bună pe care o veţi vedea în documentul pe care îl vom adopta săptămâna viitoare că acele suspenderi temporare din lipsă de lichidităţi pe care le-am mai văzut în spaţiu public vor înceta în condiţiile în care s-au găsit aceste norme să accelereze practic acest tip de finanţare”, a răspuns ministrul.

Potrivit acestuia, pentru segmentele de autostradă Focşani-Bacău şi două loturi din Bacău-Paşcani 2,1 miliarde de euro din componenta de granturi, deci fonduri nerambursabile, vor fi alocate pentru aceste componente.

Termenele de livrare pentru cele două secţiuni, Focşan-Bacău şi Bacău-Paşcani, de altfel, fiind înainte de august 2026, stau foarte bine şi odată ce deblocăm fluxurile financiare, nu există motive de îngrijorare adiţional”, a explicat ministrul.

Soluții pentru segmentele de autostradă scoase din PNRR

Potrivit acestuia, pentru restul segmentelor care erau iniţial în PNRR şi care din raţiuni de achiziţii publice, mai ales, nu au avansat se caută soluţii alternative.

Probabil că aţi văzut deja declaraţia prim ministrului în spaţiu public legat de Programul SAFE, unde am propus ca anumite segmente, acele capete din A8 şi alte elemente care ţin de infrastructura legată de Autostrada Unirii să fie luate în calcul. Evident, aşteptăm acolo răspunsul Comisiei Europene. Şi nu vă ascund faptul că în paralel, pe programul de transport finanţat din coeziune, încercăm să acoperim restul proiectelor de infrastructură feroviară sau de autostrăzi pe care le-am avut iniţial în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, a mai explicat ministrul.

Acesta a concluzionat că ”punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8”.

Vestea cea mai bună a zilei de astăzi este că am găsit soluţia la nivel legislativ pentru accelerarea plăţilor care rămăseseră oarecum restante sau întârziate pe partea de A7. Iar despre alocarea tocmai v-am confirmat că o avem pe fonduri nerambursabile”, a mai declarat Păslaru.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
1
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
2
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
elev
3
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Un edil PSD amenință...
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru: Proiectele din PNRR neîncepute sau cu stadiu fizic...
Donald Trump arată cu degetul
Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de...
pupitru psd
PSD critică suspendarea proiectelor din PNRR: „Măsura nu se bazează...
Ultimele știri
Guvernul anunță când va fi adoptat proiectul prin care Traian Băsescu primește o vilă de protocol
Schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, înainte de summitul Trump - Putin
Escrocherie complexă, desfășurată prin intermediul WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mipe
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny. Cum arată ordonanța care își propune „atenuarea riscului fiscal”
microbuz
Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Cum justifică autoritățile locale diferențele de zeci de mii de euro între județe
autobuz transport elevi
Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare din PNRR. În unele județe prețul ar fi fost dublu
Donald Tusk
Subvenții „ciudate” pentru recuperarea economică post-covid în Polonia: Iahturi, baruri de vodcă şi cluburi de swingeri din bani PNRR
spitatul dimitrie gerota
Guvernul a alocat 250 milioane lei pentru a continua lucrările la noul sediul al Spitalui de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Fanatik.ro
Ce câștigă, de fapt, statul dacă va costa 8.000 de lei să deschizi un SRL. Economist: „Pune oamenii pe...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
FOTO Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
(VIDEO) Râs surprins în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului. Imagini rare cu prădătorul solitar