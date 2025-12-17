Live TV

Bursele sociale pentru studenţi, finanţate cu 60 de milioane de euro din fonduri europene

Data publicării:
Students working in class
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că bursele sociale pentru studenţi vor continua să fie finanţate din fonduri europene, printr-o suplimentare de 60 de milioane de euro, bani care vor sprijini aproximativ 40.000 de studenţi şi vor contribui la prevenirea abandonului universitar în anul universitar 2025 - 2026.

„Bursele sociale vor continua să fie finanţate cu ajutorul fondurilor europene, printr-o suplimentare de 60 de milioane de euro, bani meniţi să sprijine prevenirea şi combaterea abandonului universitar”, a transmis, miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

Conform acestuia, în urma unui dialog „foarte bun” cu ministrul Daniel David şi cu sprijinul constant al Comisiei Europene, în special al vicepreşedintei executive Roxana Mînzatu, „am reuşit să asigurăm, prin Fondul Social European Plus, fondurile necesare pentru anul universitar 2025 = 2026, prin Programul Educaţie şi Ocupare.”

„Ce înseamnă asta, în concret? Studenţii din medii vulnerabile şi grupuri dezavantajate îşi vor putea continua studiile. Niciun tânăr nu ar trebui să fie nevoit să renunţe la studii doar pentru că nu îşi mai permite financiar să rămână la facultate”, a subliniat Pîslaru.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că bursele nu înseamnă doar un sprijin lunar, ci înseamnă generaţii de tineri care rămân să înveţe, îşi finalizează studiile şi devin profesioniştii de care România are nevoie.

„Alături de tineri vom construi împreună o ţară mai dreaptă şi mai puternică”, şi-a încheiat postarea ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
nicolas maduro
5
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sediul DNA
24 de inculpați, printre care funcționari din Primăria Bacău, trimiși în judecată pentru fraude cu fonduri europene de 6,3 milioane lei
studenti la examen
Universitatea din România care acoperă din fonduri proprii, pentru 100 de studenți, banii de burse tăiați de Guvern. Ce sume oferă
panouri fotovoltaice pe casa
Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie din 2026 peste 1,5 miliarde euro pentru noi scheme dedicate energiei
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Ancheta vizează posibile fraude cu fonduri europene
Studenții vor avea reduceri de 90% la călătoria cu trenul în acest an universitar. Ce categorii de studenți vor avea gratuitate. Foto Shutterstock
Studenții vor beneficia și în 2026 de tarif redus la tren. Ce se schimbă odată cu buletinul electronic
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025
Răzvan Cuc, arestat preventiv în dosarul în care DNA îl acuză că a...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate...
palatul parlamentului
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri...
Ultimele știri
Cetăţenii din Sectorul 2 pot solicita instalarea de adăposturi pentru pisicile comunitare
Germania a inaugurat la Berlin primul centru comun de apărare împotriva dronelor
Derapaj marca Putin: dictatorul rus i-a numit pe liderii europeni „porcușori”. „Au sperat să profite de prăbușirea țării noastre”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
FOTO Un oraș de 74.000 de locuri va avea o ”bijuterie” de 11.000.000 € în centru!
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...