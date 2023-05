Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu a declarat sâmbătă, la Digi24, că în acest moment, în care omenirea trăieşte „un moment de cumpănă intelectuală” odată cu apariţia inteligenţei artificiale, ar trebui oprite demersurile de legiferare a educaţiei şi văzut cum poate fi integrată inteligenţa artificială în acest domeniu. El consideră că actul normativ este „perimat” încă dinainte de a apărea.

Daniel Funeriu afirmă că „a crezut şi a sperat în România Educată a preşedintelui Iohannis”, însă este dezamăgit de ceea ce s-a realizat în ultimii nouă ani în sistemul de învăţământ.

„Să ne uităm la cifre: avem 220.000 de profesori în sistem, anual intră în sistem vreo 8.000 de profesori. Dacă mâine ar deveni ministru al educaţiei un Einstein al educaţiei şi ar da o lege sublimă, ne-ar lua 10 ani până ce am avea cam o treime dintre profesori formaţi solid. În 10 ani, un copil aproape termină liceul. Deci tu, ca părinte, ai nevoie de o soluţie acum. Soluţia este să găseşti profesori buni, să ai noroc într-o şcoală bună, iar dacă asta nu se întâmplă, tu, ca părinte, aproape că ai obligaţia să suplineşti ceea ce şcoala nu face. Nu spun că e bine, Doamne fereşte, dimpotrivă! Şi de aia în 2009 am intrat în Ministerul Educaţiei, pentru ca asta să nu se mai întâmple, dar au trecut de atunci mulţi ani iar ceea ce am legiferat, Legea 1 pe care am dat-o în 2011, exact asta făcea: se concentra pe formarea profesională. Dacă s-ar fi aplicat lucrurile astea, astăzi am fi avut 100-120 de mii de profesori bine formaţi. Îmi pare rău că nu s-a întâmplat asta, nu eu am fost ales cu România Educată. Au trecut nouă ani, nouă ani, vreo 200 de mii de copii pe an, asta înseamnă 1.800.000 de copii care au intrat şi au ieşit din şcoală în ăştia nouă ani în care li s-au livrat profesori cu cuţitul la beregată. Ăsta este rezultatul a nouă ani de România Educată. Păcat!”, a afirmat Daniel Funeriu într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi24.

Funeriu mai spune că ar fi trebuit să se renunţe şi la examenul de titularizare, susţinând că aceasta „o eroare”, pentru că este legat de incapacitatea sistemului de a elimina un profesor care nu îşi face treaba.

În ceea ce priveşte proiectele legii educaţiei, fostul ministru e de părere că o lege a educaţiei „trebuie să se fundamenteze pe un soclu moral solid” şi precizează că la aceste proiecte „nu a văzut acest lucru”.

El susţine că, odată cu apariţia inteligenţei artificiale, lumea cunoaşte un nou „moment de cumpănă intelectuală”, după apariţia tiparului şi cea a internetului.

„Marea întrebare legată de inteligenţa artificială este cum să faci ca inteligenţa artificială să învingă prostia umană. Şi atunci, dacă tu vrei să legiferezi educaţia într-un moment de cumpănă. (...) Al treilea moment de cumpănă este apariţia inteligenţei artificiale, iar tu vrei să legiferezi educaţia din ţara ta în acest moment de cumpănă. Dacă mă întrebaţi pe mine, în acest moment ar trebui oprit orice efort de legiferare a educaţiei, strânşi 10-15 oameni, creiere strălucite, nu neapărat români, plătiţi bine, care să facă nu mai mult de cinci pagini, nu textele alea conţopiste, şi să ne sună ce ar trebui să facă România pentru ca să folosim inteligenţa artificială pentru a creşte inteligenţa umană, pentru a învinge, între ghilimele, prostia umană. Este deja caduc, este un produs perimat înainte de a fi scos pe piaţă. O lege a educaţiei nu este un set de reguli administrative, nu este o carte de bucate după care să ştii ce pui acolo ca să iasă ceva bun. O lege a educaţiei este o lege care trebuie, prin esenţa ei, să creeze o dinamică societală a învăţării”, a mai spus Funeriu.

Editor : Liviu Cojan