Video Goana după ore pentru profesorii suplinitori. Calvarul normelor completate chiar și în patru școli, după haosul recent din Educație

Data publicării:
invatatoare scrie pe tabla
Potrivit unei decizii recente a Guvernului, normele profesorilor cresc din toamnă de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Credit foto: Guliver/Getty Images

A început goana după ore pentru suplinitori. Profesorii care au obținut peste șapte la titularizare, dar care nu au găsit un post pe durată nedeterminată, mai au o șansă ca suplinitori. Spre exemplu, în Iași, sunt aproape 2.000 de poziții, cele mai multe dintre ele de două, trei ore pe zi. Asta înseamnă că foarte mulți candidați vor trebui să predea în patru școli pentru a avea cele 20 de ore obligatorii pe săptămână.

Maria a dat pentru a doua oară examenul de titularizare. A obținut nota 8,20, dar nu și post pe disciplina ei, educație fizică și sport. Acum, speră la un post de suplinitor. Doar că normele complete sunt aproape inexistente.

Maria Coteață: Au fost reactualizate listele si am observat că dispar ușor, ușor posturile. În medie, cred că sunt șase, opt ore, cam pe acolo, fiind posturi cu două ore, cu o oră chiar.

Asta înseamnă că cei mai mulți dintre candidați vor fi nevoiți să predea la mai multe școli.

Dascăl: Cred că se poate ajunge și la 3, 4 școli, ca să putem ajunge la norma respectivă.

Dascăl: La o distanță de 94 de kilometri sau 3 ore în oraș.

Dascăl: Cu speranța că o data voi ajunge și eu să nu mai dau examen, că asta e cel mai frustrant, dai an de an, an de an, iei notă de titularizare, dar nu ai posturi.

Iulia este printre norocoșii care au obținut postul mult dorit. Abia a terminat facultatea și a dat pentru prima dată Titularizarea.

Iulia Pavăl: Chiar dacă e pe perioadă determinată, pe un an de zile, sunt pregătită cumva să încep să lucrez cu copiii și asta mă încântă enorm!

Concurența mare este pentru catedrele de limba și literatura română, educație fizică și sport, dar și de învățători și educatori.

Antonina Bliorț, purtător de cuvânt IȘJ Iași: Sunt domeniile acestea care țin de științe și unde, de obicei, nu sunt atât de mulți candidați pentru că poate, să zicem, ei au mai multe oportunități pe piața muncii în alte domenii.

Potrivit unei decizii recente a Guvernului, normele profesorilor cresc din toamnă de la 18 la 20 de ore pe săptămână, chiar dacă asta înseamnă că profesorii trebuie să predea la mai multe școli.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

