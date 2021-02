Reluarea cursurilor în școli ar trebui să fie însoțită de măsuri stricte de igienă. Clasele trebuie curățate și aerisite, elevii și profesorii trebuie să se spele cât mai des pe mâini. Pare foarte simplu, însă în România sunt încă multe școli în care aceste lucruri sunt imposibile: au toaleta în curte și nu au apă potabilă.

Curtea şcolii din Raznic, judeţul Dolj, le oferă elevilor care s-au întors fizic la ore un peisaj dezolant. O construcție albă cu uşi albastre care se vede undeva, după un gard spart, reprezintă, de fapt, grupurile sanitare. Una dintre toalete nici măcar nu are uşă. În plus, deși copiii sunt îndemnați să se spele des pe mâini, apa curentă nu curge nicăieri.

- La toaletă? Ba da, avem acolo găleţile! Omul de serviciu vine şi pune, explică un cadru didactic.

- Vă pune cu găleata? Nu este apă curentă?

- Ba da, este apă curentă. Dar când nu merge.

Conducerea şcolii spune pur și simplu că toaleta a rămas încă din septembrie fără apă şi fără uşă. Reparațiile sunt, tot de atunci, doar un proiect de viitor.

„Cele de la Raznic, înţelesei de la dvs. O să mergem şi remediem. Acolo a fost problema terenului, au mers utilajele, am înlocuit conducta, dar nu înţeleg de ce nu funcţionează acuma”, spune Alin Roșu, directorul școlii din Raznic.

„Nu era uşă...” - menționează reporterul.

„Da, nu era uşă, am și vorbit cu șoferul - că trebuie să facem şi muncă din asta. Am înţeles că are o balama şi decât să cadă, mai bine să o scoată de acolo şi o să meargă să o sudeze astăzi”, găsește directorul soluția.

130 de şcoli din judeţul Dolj au început cursurile fără autorizaţie sanitară, în plină pandemie.

„Este adevărat că mai avem încă şcoli care nu îndeplinesc condiţiile, dar prin fondurile date de guvern sperăm să obţinem aceste avize sanitare”, recunoaște Alexandru Gîder, inspector școlar adjunct.

Şi nu sunt singurele probleme.

Școala în care funcționează și centrul de vaccinare

La Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, județul Gorj, profesorii intră pe uşa din spate. La fel ca elevii. Prin faţă au acces persoanele din afara şcolii, care vin să se vaccineze acolo.

În sala de sport funcționează un centru de vaccinare, iar elevii nu trebuie să se intersecteze cu persoanele care vin la vaccin. Astfel, aceștia vor întra pe la intrarea principală, iar elevii nu vor avea acces în partea din față a curții școlii tocmai pentru a nu se întâlni cu cei care vin la vaccin. Accesul le este restricționat printr-o bandă de protecție.

„Totul a fost delimitat, iar elevii și cadrele didactice intră pe întrări separate”, dă asigurări Adrian Drulă, purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Părinții şi bunicii nu văd însă cu ochi bun acest lucru. „Grav! Grav! Vorbim de distanțare, vorbim de protecție, dar rezultatele sunt cu totul și cu totul altele”, spune o doamnă.

În Dolj, peste 300 de elevi şi profesori au depus adeverinţe că nu pot participa fizic la şcoală pentru că au diverse afecţiuni, care i-ar pune în pericol în cazul infectării cu SARS-CoV-2.

Editor : Luana Pavaluca