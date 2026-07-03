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Mihai Dimian: Profesorii au oprit mai multe tentative de fraudare la bacalaureat. Corectitudinea examenelor nu e negociabilă

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Mihai Dimian. Foto: Facebook/ Mihai Dimian
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Ministrul interimar al Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, a declarat vineri că la prima sesiune a Bacalaureatului au fost identificate şi oprite de către cadrele didactice care au supravegheat examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuţi cu camere video şi inteligenţă artificială.

„În această sesiune de Bacalaureat au fost identificate şi oprite de către colegii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuţi cu camere video şi inteligenţă artificială. Felicit colegii supraveghetori pentru vigilenţă! De asemenea, transmit aprecierea mea poliţiştilor şi procurorilor implicaţi în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informaţii secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat”, a scris ministrul pe Facebook.

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Potrivit acestuia, corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educaţie şi nu este negociabilă.

Zeci de percheziţii au loc vineri în judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar privind suspiciuni de fraudare a examenelor de Bacalaureat.

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de Bacalaureat.

„În cursul zilei de 03.07.2026, ca urmare a obţinerii autorizaţiilor legale de la instanţa competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează percheziţii domiciliare în 47 de locaţii situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială”, se menţionează în comunicatul Parchetului. 

Editor : Ș.R.

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