O declarație a ministrului Educației, Daniel David stârnește dezbateri aprinse în spațiul public, anunță Digi24. Ministrul dă vina pe profesori pentru că elevii ies din școală analfabeți funcțional. ,,N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta este valabil și în preuniversitar, fără a-i scuti și pe cei din învățământul superior”, a spus demnitarul.



Ministrul Educației, Daniel David a fost întrebat, în cadrul unui podcast, cât la sută din responsabilitatea pentru analfabetismul funcțional o atribuie lipsei de pregătire a profesorilor.

Nu vă supărați eu cred că... nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate, copiilor să le transferi acele competențe. N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta e valabil și în preuniversitar și nu vreau să-i scutesc și pe cei din învățământul superior - când dăm greș și noi avem un abandon școlar destul de mare și este tot, ca să spun așa, un rol important pe care îl are universitatea și profesorii. Dar în zona preuniversitară, responsabilitatea e a profesorilor, mai ales dacă ai copilul la școală. Pentru cei care au abandonat școala, acolo responsabilitățile sunt împărțite, incluzând familia, autoritățile locale...

„Dar dacă-l ai pe copil în școală și tu l-ai primit în clasa a V-a și ai lucrat cu el până în clasa a VIII-a, și în clasa a VIII-a la testele PISA sau la TIMS el apare în zonă de analfabetism funcțional, fiind la școală… Păi nu vă supărați, cine este de vină?”, a subliniat demnitarul.

„ O afirmație cel puțin pripită ”

„Cred că explicația domnului ministru este mult prea simplistă. E facil să dai vina pe profesori, când, de fapt, sursa acestei probleme trebuie văzută mai degrabă la instituțiile care se ocupă de elaborarea unor politici publice, la cei care fac planurile-cadru, care fac programele școlare. Nu, nu e atât de simplu. Profesorii sunt, dacă vreți, cumva, ultima verigă în tot ciclul ăsta. Sigur că și noi trebuie să ne punem niște semne de întrebare. Eu, cel puțin, nu simt nevoia să resping, așa, foarte agresiv ideea asta. Îmi asum faptul că trebuie să fac lucrurile mai bine, sau noi, profesorii, să facem lucrurile mai bine. Dar de aici la a simplifica grosolan problematica asta analfabetismului funcțional, despre care se vorbește nu de azi, de ieri, ci de foarte mult timp, mi-e teamă că se dovedește a fi o afirmație cel puțin pripită”, a fost reacția vehementă a lui Marcel Batic, profesor la instituție privată de învățământ.

Ministrul Daniel David este „pus la zid” și de Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean (SIPA) Muntenia. Acesta a transmis un comunicat prin care califică drept „calomnioase, injuste și ofensatoare” declarațiile făcute în podcastul Organizației „Salvați Copiii”.

Citește și Schimbare majoră în educație: liceele vor putea crea propriile programe de studiu. Anunțul lui Daniel David

Editor : C.A.