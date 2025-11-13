Live TV

Video Ministrul Educației critică dur dascălii. Daniel David: Profesorii slabi, vinovați pentru analfabetism funcțional în rândul elevilor

Data actualizării: Data publicării:
daniel david la o sedinta
Daniel David. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„O afirmație cel puțin pripită”

O declarație a ministrului Educației, Daniel David stârnește dezbateri aprinse în spațiul public, anunță Digi24. Ministrul dă vina pe profesori pentru că elevii ies din școală analfabeți funcțional. ,,N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta este valabil și în preuniversitar, fără a-i scuti și pe cei din învățământul superior”, a spus demnitarul. 


Ministrul Educației, Daniel David a fost întrebat, în cadrul unui podcast, cât la sută din responsabilitatea pentru analfabetismul funcțional o atribuie lipsei de pregătire a profesorilor.

Nu vă supărați eu cred că... nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate, copiilor să le transferi acele competențe. N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta e valabil și în preuniversitar și nu vreau să-i scutesc și pe cei din învățământul superior - când dăm greș și noi avem un abandon școlar destul de mare și este tot, ca să spun așa, un rol important pe care îl are universitatea și profesorii. Dar în zona preuniversitară, responsabilitatea e a profesorilor, mai ales dacă ai copilul la școală. Pentru cei care au abandonat școala, acolo responsabilitățile sunt împărțite, incluzând familia, autoritățile locale...

Dar dacă-l ai pe copil în școală și tu l-ai primit în clasa a V-a și ai lucrat cu el până în clasa a VIII-a, și în clasa a VIII-a la testele PISA sau la TIMS el apare în zonă de analfabetism funcțional, fiind la școală… Păi nu vă supărați, cine este de vină?”, a subliniat demnitarul.

O afirmație cel puțin pripită

Cred că explicația domnului ministru este mult prea simplistă. E facil să dai vina pe profesori, când, de fapt, sursa acestei probleme trebuie văzută mai degrabă la instituțiile care se ocupă de elaborarea unor politici publice, la cei care fac planurile-cadru, care fac programele școlare. Nu, nu e atât de simplu. Profesorii sunt, dacă vreți, cumva, ultima verigă în tot ciclul ăsta. Sigur că și noi trebuie să ne punem niște semne de întrebare. Eu, cel puțin, nu simt nevoia să resping, așa, foarte agresiv ideea asta. Îmi asum faptul că trebuie să fac lucrurile mai bine, sau noi, profesorii, să facem lucrurile mai bine. Dar de aici la a simplifica grosolan problematica asta analfabetismului funcțional, despre care se vorbește nu de azi, de ieri, ci de foarte mult timp, mi-e teamă că se dovedește a fi o afirmație cel puțin pripită”, a fost reacția vehementă a lui Marcel Batic, profesor la instituție privată de învățământ.

Ministrul Daniel David este pus la zid și de Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean (SIPA) Muntenia. Acesta a transmis un comunicat prin care califică drept calomnioase, injuste și ofensatoare declarațiile făcute în podcastul Organizației Salvați Copiii.

Citește și Schimbare majoră în educație: liceele vor putea crea propriile programe de studiu. Anunțul lui Daniel David

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
2
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
3
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Grafică PNRR.
România a obținut aprobarea oficială pentru PNRR revizuit. Ce...
dani mocanu facebook
Dani Mocanu a fost lăsat acasă de justiția italiană. Manelistul va...
CSM
CSM anunță că sesizează CNCD și CNA, după declarațiile viceprimarului...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac: Alegerile din București vor fi câștigate cu un scor...
Ultimele știri
Românii au printre cele mai scăzute venituri din UE. Salariile din România sunt de patru ori mai mici decât cele din Luxemburg
Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta
Cum arată o tragere de noapte cu rachete Flamingo
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elevi in sala de clasa
UPDATE Caz straniu într-o școală din Timișoara: în clase și pe holuri miroase ca la dentist. Concluziile analizelor toxicologice
femeie cu anxietate
Legătura dintre anxietate și stresul zilnic. Mărturia celor care ajung la psihiatru: „O teamă teribilă de eșec, senzația că o să mor”
Daniel David, ministrul Educației.
Schimbare majoră în educație: liceele vor putea crea propriile programe de studiu. Anunțul lui Daniel David
elevi la scoala
Aproape 70% dintre părinţi cred că digitalizarea poate îmbunătăţi calitatea educaţiei (Studiu)
cancelarie 170911_AN_SCOLAR_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea (1)
Când ar putea primi profesorii prima de carieră didactică. Anunțul ministrul Educației
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €...
Fanatik.ro
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Tichete sociale suplimentare înainte de Crăciun. Cine le primeşte şi ce condiţii pun autorităţile
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Cluburile din România au ales: număr nelimitat de mandate la șefia LPF! Cine a votat împotrivă
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA