Negocieri cu C.E. pentru bursele studenţilor: ce sume au fost propuse de către autoritățile române și când ar putea avea loc plățile

Ministerele din România negociază cu Comisia Europeană pentru a se permite alocarea de bani din fondurile europene pentru bursele sociale ale studenţilor, atât din universităţile de stat, cât şi în cele private, propunerea fiind să se aloca 60 de milioane de euro pentru anul viitor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă se urmăreşte ca primele plăţi să se facă în luna februarie.

„În aceste zile, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, au loc discuţii tehnice cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Comisia Europeană, pentru a identifica soluţiile de alocare financiară - prin fonduri europene - cu scopul de a susţine bursele sociale ale studenţilor. Criza fiscal-bugetară a presupus ca antidot aplicarea unor măsuri dificile (între acestea s-a regăsit şi redimensionarea fondului de burse pentru studenţi). Unele măsuri au fost luate ca soluţii fiscal-bugetare imediate, salvatoare, altele pentru a prefigura şi reforme pe termen lung”, a transmis, joi, ministrul Educaţiei, Daniel David.

Potrivit acestuia, în general, măsurile de criză au salvat sistemul de educaţie-cercetare, prin faptul că nu au fost întrerupte contracte de muncă valabile şi au contribuit la stabilizarea ţării.

„Acum este momentul să ne stabilizăm şi să creştem şi, în acest sens, începem cu studenţii. Primul pas este propunerea de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 milioane de euro, ceea ce va face ca fondul de burse în noul an să fie nominal şi în practică apropiat de anii 2024 şi 2025 (după redimensionare) şi cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023. Acest demers, care ţinteşte componenta socială, atât pentru studenţii de la buget, cât şi pentru cei de la cursurile cu taxă, ar trebui nu doar să ajute studenţii, ci şi să reducă presiunea pe contribuţia universităţilor, care ar putea să fie orientată şi spre performanţă”, a mai transmis David.

Acesta consideră că în acest mod se pot susţine atât componenta socială, cât şi performanţa, dar decizia este a fiecărei universităţi.

„Acest demers este foarte important pentru a susţine tinerii pe durata studiilor universitare, în condiţiile în care România are prea puţini studenţi (absolvenţi de studii universitare), prin raportare la populaţia generală. În discuţiile tehnice de la minister am cerut ca, imediat după aprobare, programul să fie implementat, astfel încât bursele să poată fi accesate de la începutul anului 2026. Estimarea este ca primele plăţi să fie efectuate în luna februarie (pentru luna ianuarie)”, a mai transmis ministrul Educaţiei.

