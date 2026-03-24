Simulare Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi proba scrisă la istorie. Cum sunt structurate subiectele

Marți, 24 martie, elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, susțin proba obligatorie a profilului, în cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026. Evaluarea este diferențiată în funcție de specializare: candidații de la profilul uman susțin examenul la istorie, în timp ce elevii de la profilul real sunt testați la matematică. Simularea începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele.

Potrivit Ministerului Educației, simularea va continua miercuri, 25 martie, cu proba la alegere, adaptată în funcție de profil și specializare. Rezultatele finale urmează să fie publicate pe 16 aprilie, oferindu-le elevilor un reper clar pentru evaluarea nivelului de pregătire și pentru optimizarea studiului în perspectiva examenului oficial din vară.

Cât durează proba scrisă: Cum se desfășoară examenul

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30, aceștia fiind așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite de comisiile de organizare. Toate probele scrise încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție 180 de minute, respectiv trei ore, pentru rezolvarea subiectelor.

Timpul de lucru este calculat din momentul în care subiectele au fost distribuite integral în sala de examen. Elevii care finalizează lucrarea înainte de expirarea timpului alocat o pot preda, însă părăsirea sălii de examen este permisă doar după minimum o oră de la începerea probei, fără posibilitatea de a reveni asupra materialelor de examen.

La începutul probei, fiecare candidat are obligația de a completa datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate. Răspunsurile vor fi redactate începând cu a doua pagină, cu respectarea structurii oficiale a lucrării.

În situații obiective, care nu pot fi imputate candidaților, precum incidente tehnice sau decizia comisiei de a anula și relua lucrarea, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, conform regulamentului Ministerului Educației. Această măsură asigură desfășurarea echitabilă a examenului și respectarea principiilor de corectitudine în evaluare.

Cum sunt structurate subiectele la istorie

Potrivit modelului de subiecte publicat de Ministerul Educației, lucrarea este structurată în trei subiecte, fiecare vizând evaluarea unor competențe distincte și toate cerințele fiind obligatorii.

Subiectul I (30 de puncte) are la bază două surse istorice. Elevii trebuie să răspundă la cerințe punctuale, precum: identificarea unor informații din text, menționarea unor personalități sau evenimente, stabilirea relațiilor de cauzalitate, dar și formularea unor asemănări sau prezentarea unor fapte istorice;

Subiectul al II-lea (30 de puncte) presupune analiza unei singure surse istorice. Cerințele vizează extragerea de informații, formularea unui punct de vedere susținut cu argumente din text, plasarea evenimentelor în context istoric și realizarea unei argumentări pe baza unui fapt istoric relevant;

Subiectul al III-lea (30 de puncte) constă în redactarea unui eseu structurat, de aproximativ două pagini, pe o temă dată. Elevii trebuie să respecte cerințele formulate (reperele cronologice și tematice), să folosească limbaj istoric adecvat, să evidențieze relații cauză-efect, dar și să construiască un argument istoric coerent.

Când publică Ministerul Educației subiectele și baremele

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Acestea pot fi consultate de elevi și profesori pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Potrivit documentelor oficiale, punctajul maxim acordat la proba scrisă este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 sunt acordate din oficiu tuturor candidaților.

Citește și: Subiecte Simulare Bacalaureat 2026 la limba română;

Citește și: Subiecte Simulare Bacalaureat 2026 la matematică.

Ce reguli trebuie să respecte elevii în sala de examen

Conform regulamentului în vigoare, candidaților le este interzis să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte personale, acestea urmând să fie depozitate în spațiile special amenajate de comisie. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la interzicerea accesului în sala de examen.

De asemenea, elevii nu au voie să dețină asupra lor materiale care ar putea fi utilizate la rezolvarea subiectelor, precum manuale, cărți, dicționare, culegeri, notițe sau rezumate. Interdicția se extinde și asupra telefoanelor mobile, căștilor audio, dispozitivelor electronice ori a oricăror mijloace de comunicare sau de calcul care permit accesul la internet sau la rețele de socializare.

Regulamentul interzice, totodată, comunicarea între candidați sau cu exteriorul, schimbul de materiale, copiatul sau orice tentativă de fraudă. Încălcarea acestor reguli se sancționează prin eliminarea din examen, iar candidații în cauză își pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale simulării, fără recunoașterea rezultatelor obținute anterior.

Cum se corectează o greșeală în lucrare

Orice greșeală din timpul redactării lucrării poate fi corectată conform regulamentului oficial: la răspunsurile scrise, erorile trebuie marcate printr-o linie orizontală, iar varianta corectă se notează în apropiere, fără a utiliza alte semne sau marcaje care ar putea afecta lizibilitatea și evaluarea lucrării.

În cazul subiectelor de tip grilă, întâlnite la anumite discipline, răspunsurile greșite se anulează printr-o linie orizontală, iar opțiunea considerată corectă trebuie încercuită. Dacă un răspuns este modificat de mai multe ori, varianta finală trebuie consemnată în rubrica special destinată punctajului, alăturată opțiunilor de răspuns, astfel încât evaluarea să fie corectă, transparentă și ușor de urmărit.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii de liceu se desfășoară conform următorului calendar:

23 martie 2026 - Limba și literatura română;

24 martie 2026 - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

25 martie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării;

26 martie 2026 - Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale);

16 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor.

