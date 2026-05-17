România a obținut doar trei puncte din partea juriului din Republica Moldova la Eurovision, în timp ce publicul de peste Prut a oferit maximum de puncte reprezentantei țării noastre. Diferența dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar Alexandra Căpitănescu a comentat situația după finala competiției, la întoarcerea în țară.

Unul dintre cei șapte membri ai juriului din Republica Moldova a explicat pentru presa locală că prestațiile concurenților au fost evaluate, de fapt, în timpul repetiției generale dedicate juriului, organizată cu o seară înaintea marii finale. Potrivit acestuia, între show-ul pentru juriu și prestațiile din finală au existat diferențe vizibile, unele țări având evoluții mai bune în seara transmisiunii live, însă punctajele au rămas cele acordate în urma repetiției.

În acest context, Alexandra Căpitănescu a avut o reacție echilibrată, declarând că nu pune accent pe punctajele obținute, ci pe momentul artistic prezentat pe scena Eurovision.

„Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Am venit doar să cânt, nu mă interesează restul. Adică eu asta mi-am dorit de la început. Eu nu mi-am dorit să câștig Eurovision, mi-am dorit să am un moment foarte bun, care să rămână în istorie și dacă era să câștigăm, era un bonus”, a spus artista.

În finala Eurovision, Republica Moldova s-a clasat pe locul opt. Cele mai multe puncte primite de țara vecină au venit chiar din partea României: juriul român a acordat 10 puncte, iar publicul alte 12 puncte.

