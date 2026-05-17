Live TV

Video Eurovision 2026: Reacția Alexandrei Căpitănescu după votul controversat al juriului din Republica Moldova

Data actualizării: Data publicării:
Eurovision Song Contest 2026
Alexandra Căpitănescu a adus României locul trei la Eurovision 2026. Sursa foto: Profimedia Images

România a obținut doar trei puncte din partea juriului din Republica Moldova la Eurovision, în timp ce publicul de peste Prut a oferit maximum de puncte reprezentantei țării noastre. Diferența dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar Alexandra Căpitănescu a comentat situația după finala competiției, la întoarcerea în țară.

Unul dintre cei șapte membri ai juriului din Republica Moldova a explicat pentru presa locală că prestațiile concurenților au fost evaluate, de fapt, în timpul repetiției generale dedicate juriului, organizată cu o seară înaintea marii finale. Potrivit acestuia, între show-ul pentru juriu și prestațiile din finală au existat diferențe vizibile, unele țări având evoluții mai bune în seara transmisiunii live, însă punctajele au rămas cele acordate în urma repetiției.

În acest context, Alexandra Căpitănescu a avut o reacție echilibrată, declarând că nu pune accent pe punctajele obținute, ci pe momentul artistic prezentat pe scena Eurovision.

„Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Am venit doar să cânt, nu mă interesează restul. Adică eu asta mi-am dorit de la început. Eu nu mi-am dorit să câștig Eurovision, mi-am dorit să am un moment foarte bun, care să rămână în istorie și dacă era să câștigăm, era un bonus”, a spus artista.

În finala Eurovision, Republica Moldova s-a clasat pe locul opt. Cele mai multe puncte primite de țara vecină au venit chiar din partea României: juriul român a acordat 10 puncte, iar publicul alte 12 puncte.

Citește și Satoshi, reprezentantul R. Moldova la Eurovision, reacționează în scandalul provocat de votul juriului: „Nu alimentați ura”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
1
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Kirilo Budanov
2
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
oameni cu umbrela
3
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
4
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Trump Xi
5
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză uriașă: ”Credeam că era vreun prieten al ei, nu era”
Digi Sport
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză uriașă: ”Credeam că era vreun prieten al ei, nu era”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vienna, Austria 20260516. Moldova's Satoshi with "Viva, Moldova!" during Saturday's final of the Eurovision Song Contest 2026 in the Wiener Stadthalle. Photo: Terje Bendiksby / NTB This text is auto translated Credit: NTB/Alamy Live News
Satoshi, reprezentantul R. Moldova la Eurovision, reacționează în scandalul provocat de votul juriului: „Nu alimentați ura”
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9469
Alexandra Căpitănescu, primele declarații la întoarcerea acasă. Artista a fost întâmpinată cu aplauze la aeroport
victoria cusnir
„S-a cântat diferit”. O membră a juriului Eurovision din R. Moldova explică punctajul mic acordat României
DARA a câștigat Eurovision 2026, iar Bulgaria va organiza competiția de anul viitor.
Orașul din Bulgaria care a anunțat deja că vrea să găzduiască Eurovision 2027. Este printre destinațiile preferate ale românilor
Alexandra Capitanescu eurovision Inquam Photos George Calin  20262026-03-04-9154
Revoltă în R. Moldova după punctajul dat României la Eurovision: De neînțeles votul juriului, total diferit de ce a votat publicul
Recomandările redacţiei
2025-12-01 George Calin (8)
Ministrul Economiei Irineu Darău demontează „miturile” despre...
ploaie-umbrela
Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii anunță ploi și furtuni...
irineu darau 3
Irineu Darău, șocat de minciuna din politică: „Azi stai în față și...
profimedia-1053854489
România, în topul Europei la creșterea numărului de multimilionari...
Ultimele știri
SUA analizează o posibilă amenințare cu drone din partea Cubei: scenarii de securitate în atenția Washingtonului
Rezultate LOTO - Duminică, 17 mai 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Partidele au anunțat delegațiile care participă la consultările de la Cotroceni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Echipele de...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Cristi Chivu, numit cetățean de onoare într-un județ reprezentativ pentru România. Decizia a fost aprobată
Adevărul
Surpriză de la ANAF - Introduce Inteligența Artificială pentru controale. Experții avertizează: „Apar...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-au pus banii pe masă lui Varga: 25 de milioane de euro pentru a cumpăra CFR Cluj! Decizia a fost luată
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin pașapoartele rusești oferite în...
Newsweek
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...