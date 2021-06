21 de acuzații pentru un polițist, printre care tortură, furt, mită, dar încă lucrează. A obligat un tânăr să bea 51 de pahare de apă

Noi acuzaţii de tortură în Poliţia Română. După cazul şocant al agenţilor de la secţia 16 din Capitală, încă un poliţist, din Sibiu de această dată, este cercetat pentru că l-ar fi supus unor tratamente degradante pe un tânăr, care a și ajuns în spital. Deşi pe numele agentului sunt peste 20 de acuzaţii, el este liber şi merge în continuare la serviciu.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Este vorba despre un polițist din județul Sibiu, care are 21 de capete de acuzare, nici nu știu dacă are egal în rândul colegilor săi, pentru că am mai auzit de polițiști acuzați. În cazul acestuia, acuzațiile sunt foarte multe – tortură, privare de libertate, șantaj, furt, purtare abuzivă, luare de mită, exercitarea unor fapte fără a avea dreptul, uzurpare de funcții...

Povestea este foarte extinsă, se pare că polițistul din 2019 a început să facă tot felul de infracțiuni, spun procurorii care îl cercetează. Cele mai grave fapte sunt cele de tortură. Ar fi vorba despre un bărbat care a fost prins într-o pădure și despre care polițistul credea că este la furat de lemn. Bărbatul respectiv avea o situație precară, spunea că a mers în pădure doar să adune niște lemne uscate să facă focul acasă. Polițistul l-a bătut acolo, în pădure, spun procurorii. Apoi, l-ar fi băgat în portbagajul mașinii și l-a dus la secție.

Mai departe, mi-e și greu să descriu tratamentul la care a fost supus acest bărbat. Pot să spun doar să înțeleagă lumea, cam care a era gradul de agresivitate al acestui polițist. L-a obligat pe acel tânăr să bea 51 de pahare de apă. I-a spus „dacă le bei, nu te mai bat”. Bărbatul i-a spus că nici n-a mâncat nimic... „nu pot să beau 50 de pahare de apă”. Aici, teroarea a continuat, pentru că până la urmă a băut acele pahare de apă.

Bărbatul a avut lovituri care l-au ținut 8 zile în spital.

Este șocant să vorbim în 2021 despre acuzații de tortură și de lipsire de libertate la adresa unui polițist

Este șocant să vorbim în 2021 despre acuzații de tortură și de lipsire de libertate la adresa unui polițist. Sunt unii polițiști, printre care și acesta, care se cred un fel de Dumnezei care pot să bată, pot să umilească și pot să facă tot ce cred ei că le dă dreptul uniforma pe care o poartă.

Dincolo de acest episod al agresiunilor, pe care, spun procurorii, le-ar fi exercitat acest polițist asupra acestui bărbat, se pare că el nici nu-și făcea deloc treaba ca polițist. Există foarte multe exemple date de procurori. Că, la un moment dat, o femeie de acolo, din localitate, ar fi mers să depună o plângere, și nu doar că plângerea ei nu a fost înregistrată, dar femeia a fost și înjurată și trimisă acasă de către acest polițist. Că, la un moment dat a participat împreună cu alții la furtul unor substanțe gen bitum...

Comportament de infractor. Dacă toate aceste acuzații pe care le-au formulat procurorii vor fi dovedite în instanță, cu siguranță va fi un polițist care va avea un cazier extrem de încărcat. Sunt 21 de capete de acuzare.

E foarte greu să crezi că într-o comunitate mică, într-un sat din județul Sibiu, nu poți face atâtea lucruri și să nu știe nimeni de tine. Mi se pare imposibil. Probabil, la fel ca în multe alte cazuri, cam toată lumea știa și toată lumea se făcea că nu vede.

Faptele descrise de procurori sunt începând din 2019. Ce o mai fi făcut până atunci, nu știe nimeni deocamdată.

Ce mi se pare extrem de ciudat, este că în fața acestor acuzații, te-ai aștepta ca omul să fi pus uniforma în cui și să stea acasă, în niciun caz la secția de poliție. Nu înțeleg de ce nu a fost încă pus la dispoziție. Surse din cadrul poliției Sibiu mi-au confirmat faptul că polițistul este la serviciu. În momentul în care ești cercetat penal, cam asta pot face superiorii până la o decizie definitivă – să te pună la dispoziție... Și asta înseamnă că nu te mai ocupi de făceai până atunci, ești la dispoziția superiorilor, poate mai cari o hârtie de colo, colo.

Îmi spun sursele din poliția Sibiu că omul merge în continuare la serviciu. El are calitate de suspect în acest dosar, deci este cercetat pentru aceste fapte, însă după ce a fost audiat de procurori, nu s-a luat nicio măsură restrictivă față de el. Merge în continuare la serviciu, ca și când nimic nu s-a întâmplat.

