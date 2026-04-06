A început Săptămâna Patimilor 2026: Preotul explică ce tradiții și obiceiuri trebuie să respecte credincioșii în Lunea Mare

Lunea Mare 2026. Foto Getty Images
Creștinii ortodocși marchează luni, 6 aprilie 2026, începutul Săptămânii Patimilor, prin Lunea Mare, o zi dedicată pregătirii spirituale înaintea Învierii Domnului. În biserici au loc slujbe speciale, denii și rugăciuni solemne, care au rolul de a aprofunda semnificația jertfei lui Hristos și de a oferi un prilej de reflecție și introspecție credincioșilor. Preotul Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro principalele tradiții și obiceiuri care sunt respectate în această zi.

Lunea Mare marchează începutul pregătirilor pentru Paște, atât în plan spiritual, cât și în gospodărie, deschizând una dintre cele mai intense perioade ale anului pentru credincioși.

Ce simbolizează Lunea Mare din Săptămâna Patimilor 2026

În Lunea Mare, biserica aduce în atenția credincioșilor pilde și figuri cu o profundă semnificație spirituală, care marchează începutul pregătirii pentru Învierea Domnului. Una dintre acestea este figura Patriarhului Iosif, fiul lui Iacob, vândut de frații săi în Egipt. Suferința sa este interpretată ca o prefigurare a trădării și jertfei lui Hristos, vândut de Iuda pentru mântuirea lumii. Episodul transmite ideea că nedreptatea poate fi transformată, prin voința divină, într-un act de iubire și răscumpărare.

Tot în această zi, în cadrul Deniei de Luni, este evocată și imaginea smochinului neroditor, blestemat de Mântuitor pentru lipsa de rod. Simbolul are o puternică încărcătură morală, sugerând că întotdeauna credința trebuie dovedită prin fapte. În același timp, subliniază ideea de dreptate divină, potrivit căreia fiecare va fi judecat în funcție de roadele spirituale pe care le-a adus.

Tradiții și obiceiuri în Lunea Mare 2026

„Cel mai important îndemn pentru credincioși este să participe cu inima deschisă la denia serii, dar și la toate slujbele solemne desfășurate pe parcursul întregii Săptămâni a Patimilor. Aprinderea lumânărilor, urmarea corului și răspunsurile preotului nu sunt doar gesturi ritualice, ci forme prin care sufletul se pregătește să trăiască intens semnificația sacrificiului lui Hristos. În momentele de reculegere, aplecarea în genunchi sau rugăciunea în liniște devin acte de smerenie și comuniune spirituală, prin care credinciosul deschide calea întâlnirii cu divinitatea.

Postul și pregătirea trupului completează această experiență, astfel încât întreaga ființă să fie prezentă, trup și suflet, în cadrul privegherii sacre. Chiar și cei care participă pentru prima dată la slujbă pot simți frumusețea și profunzimea ceremoniilor.

Lunea Mare rămâne, de asemenea, o zi de grijă pentru gospodărie și armonie în familie. Curățenia locuinței și pregătirea spațiului simbolizează ordinea, liniștea și primirea luminii sărbătorii. Această practică nu are doar o valoare practică, ci și spirituală: un cămin îngrijit reflectă o minte și un suflet echilibrat.

În unele regiuni, tradițiile se extind și asupra grădinii, prin îngrijirea plantelor sau plantarea smochinului și folosirea altor simboluri ale belșugului. Aceste gesturi amintesc de pilda smochinului neroditor și subliniază importanța consecvenței, a efortului constant și a faptelor concrete, care însoțesc credința și pregătesc o viață echilibrată și prosperă.” , a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

