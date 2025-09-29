Accident grav în Constanța. 10 oameni au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit frontal Data publicării: 29.09.2025 08:31 Foto: Facebook/ Poliția Română Un accident rutier grav a avut loc într-o localitate din județul Constanța. 10 oameni, printre care și trei copii, au fost răniți după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit frontal. Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi. Mitropolia Tomisului l-a suspendat Mașină în flăcări după ce a fost lovită în plin de un alt autoturism. Oamenii au fost salvați în ultima clipă Incendiu de amploare la un hotel din Prahova Băsescu vrea să redevină cetățean moldovean. Fostul președinte explică de ce nu a depus încă actele Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău ar putea aduce riscuri militare la granița României Corespondență Digi24 la Chișinău: Mobilizare masivă la urne, atacuri cibernetice și alerte cu bombă în unele țări din Europa „Un nou atac masiv”. Rusia a lansat peste 600 de drone și rachete asupra Ucrainei: cel puţin 4 morți, între care și o fată de 12 ani Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De data asta chiar este foarte important” Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul Potrivit presei locale, unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit în plin o mașină care circula regulamentar.Martorii au sunat la 112. Mai multe echipe de salvare au intervenit la fața locului.Cei trei copii și șapte adulți nu au fost răniți grav, dar au fost duși la spital pentru mai multe investigații. Traficul din zonă a fost restricționat mai bine de o oră. Editor : M.B. Etichete: constanta accident rutier accident victime Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile 2 Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu a depășit 50% din voturi... 3 America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de... 4 Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce... 5 Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...