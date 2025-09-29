Live TV

Accident grav în Constanța. 10 oameni au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit frontal

Foto: Facebook/ Poliția Română

Un accident rutier grav a avut loc într-o localitate din județul Constanța. 10 oameni, printre care și trei copii, au fost răniți după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit frontal.

Potrivit presei locale, unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit în plin o mașină care circula regulamentar.

Martorii au sunat la 112. Mai multe echipe de salvare au intervenit la fața locului.

Cei trei copii și șapte adulți nu au fost răniți grav, dar au fost duși la spital pentru mai multe investigații. Traficul din zonă a fost restricționat mai bine de o oră.

