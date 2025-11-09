Live TV

Video Accident grav în Iași: O femeie a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe trotuar după o manevră periculoasă a altui șofer

Data publicării:
Screenshot 2025-11-09 174126
Foto: captură video Radar Iasi

Un accident grav a avut loc pe un bulevard din Iași, lângă o stație de autobuz unde se aflau mai multe persoane. Imaginile suprinse de camera de bord a unei mașini aflate în trafic arată că șoferul a încearcat să evite un alt autoturism, a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un panou publicitar aflat pe marginea drumului.

O femeie în vârstă de 30 de ani a pierdut controlul mașinii pe care o conducea pe un bulevard din Iași, după ce un alt șofer, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a semnalizat cu intenția de a intra pe banda ei, fără să se asigure. Femeia a virat dreapta brusc pentru a evita coliziunea și a fost aproape de a lovi un pieton aflat într-o stație de autobuz. 

Din cauza vitezei, mașina a lovit bordura și a ajuns în cele din urmă pe trotuar și s-a răsturnat de trei ori. Mașina s-a oprit într-un panou publicitar și a distrus geamul unui magazin. 

Femeia ar fi reușit să iasă singură din mașină, dar a fost transportată la spital pentru a fi evaluată medical. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
3
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
5
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan în vizită...
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-11-05-9765
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează...
Marius Isăila la DNA.
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului...
masina de politie
Un nou caz de femicid. O femeie a fost ucisă, în stradă, de fostul...
Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața...
Ultimele știri
Vânzările de arme din SUA către NATO, blocate de închiderea guvernului: „Nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute”
Israel a primit rămășișele ale încă unui ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014
Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită, în Dâmbovița. Cine sunt cei doi agresori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volan mașină
Avertismentul lui Titi Aur privind românii și băutura la volan: „Cu cât alcoolul este mai mult, cu atât timpul de reacție crește”
accident de masina
„Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”. România rămâne campioana Europei la morți pe șosele. Ce spun șoferii
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
Ce sancțiuni riscă șoferii care nu declară un accident rutier. În ce situații nu sunt obligați să se prezinte la o unitate de poliție
sofer-alcool-volan
Sondaj. Unu din cinci șoferi români recunoaște că s-a urcat băut la volan. Cele mai folosite scuze
semafor rosu
Semafoare care arată „roșu” la viteza mare a mașinilor. O primărie testează o metodă de a opri șoferii care încalcă limita legală
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Fanatik.ro
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost...
nicusor dan
Care este cel mai mare defect al președintelui. Consilier prezidențial: Nu are multe
Playtech
Calorifer din aluminiu sau din oţel? Avantajele fiecărei variante pentru apartamente
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Nici n-a vrut să audă! Elena Rybakina a oferit imagini nemaivăzute, pe teren, după ce a câștigat Turneul...
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...