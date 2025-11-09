Un accident grav a avut loc pe un bulevard din Iași, lângă o stație de autobuz unde se aflau mai multe persoane. Imaginile suprinse de camera de bord a unei mașini aflate în trafic arată că șoferul a încearcat să evite un alt autoturism, a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un panou publicitar aflat pe marginea drumului.

O femeie în vârstă de 30 de ani a pierdut controlul mașinii pe care o conducea pe un bulevard din Iași, după ce un alt șofer, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a semnalizat cu intenția de a intra pe banda ei, fără să se asigure. Femeia a virat dreapta brusc pentru a evita coliziunea și a fost aproape de a lovi un pieton aflat într-o stație de autobuz.

Din cauza vitezei, mașina a lovit bordura și a ajuns în cele din urmă pe trotuar și s-a răsturnat de trei ori. Mașina s-a oprit într-un panou publicitar și a distrus geamul unui magazin.

Femeia ar fi reușit să iasă singură din mașină, dar a fost transportată la spital pentru a fi evaluată medical.

