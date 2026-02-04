Live TV

Congresul SUA a votat încheierea paraliziei bugetare din administrația federală

Data publicării:
Congresul SUA. Foto Profimedia
Congresul SUA. Foto: Profimedia

Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA a adoptat marţi un text bugetar pentru a se pune capăt celor peste trei zile de paralizie a unei părţi a administraţiei federale americane, transmit Reuters, AFP şi DPA. 

Preşedintele Donald Trump urmează să semneze legea ce va permite încheierea oficială a shutdown-ului început sâmbătă pe fondul disensiunilor între republicani şi democraţi în legătură cu finanţarea Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE), după evenimentele recente de la Minneapolis. 

Luni, liderul de la Casa Albă anunţase, pe reţeaua sa Truth Social, că va semna „imediat” textul de îndată ce acesta va fi adoptat de Congres. Senatul, camera superioară a Congresului SUA, a aprobat deja textul. 

