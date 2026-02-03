Spania și Portugalia se pregătesc pentru o nouă furtună care, potrivit avertismentelor autorităților, ar putea provoca inundații și noi pagube, deși cele două țări sunt încă puternic afectate de distrugerile produse de Kristin. Institutul portughez pentru mare și atmosferă (IPMA) a declarat luni seara că noua furtună, numită Leonardo, va lovi Portugalia continentală începând de marți după-amiază până sâmbătă. Între timp, autoritățile locale spaniole au emis cod roşu şi cod portocaliu de condiţii meteorologice nefavorabile în Sevilla, Cadiz și Malaga, anunță Reuters.

Peninsula Iberică a fost afectată în ultimele luni de o serie de furtuni care au adus ploi torențiale, tunete, zăpadă și vânt puternic, sudul Spaniei confruntându-se cu ceea ce unii locuitori descriu drept cea mai ploioasă iarnă din ultimii 40 de ani.

IPMA a declarat că Leonardo ar putea aduce ploi persistente și, uneori, abundente, cu rafale de vânt de până la 75 km/h de-a lungul coastei sudice a Cabo Mondego, în regiunea centrală a țării, și de 95 km/h în zonele montane.

Rafalele ar trebui însă să fie mai puțin intense decât cele de peste 200 km/h provocate de furtuna Kristin, care a lovit centrul Portugaliei continentale de miercuri dimineață, ucigând cel puțin șase persoane și lăsând în urmă o urmă 850.000 de gospodării fără electricitate.

Daniela Fraga, comandant adjunct al autorității naționale pentru situații de urgență și protecție civilă ANEPC, le-a declarat luni seara reporterilor că ploile abundente din zilele următoare ar putea duce la inundații, în special în regiunile afectate de furtuna Kristin.

Aproape 134.000 de gospodării erau încă fără energie electrică, dintre care aproximativ 95.000 în regiunea Leiria, din centrul țării, a declarat compania de distribuție a energiei electrice E-Redes.

Atenţionare de călătorie transmisă de MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală - AEMET a emis un cod roşu de condiţii metrologice nefavorabile în provinciile Sevilla şi Cadiz şi cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, Comunitatea Autonomă Andaluzia.

Potrivit MAE, codul roşu vizează intensificări ale vântului de până la 100km/h şi ploi în cantităţi semnificative, pentru provinciile Sevilla şi Cadiz.

Avertizările sunt valabile pentru zilele de miercuri şi joi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053 apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.

