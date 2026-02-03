Live TV

Video Spania și Portugalia se pregătesc să țină piept furtunii Leonardo. Cod roșu de vijelie în Sevilla și Cadiz. Atenționare MAE

Data actualizării: Data publicării:
Râu învolburat în Spania.
O furtună puternică a produs inundații de proporții în Spania. Foto: Profimedia
Din articol
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE

Spania și Portugalia se pregătesc pentru o nouă furtună care, potrivit avertismentelor autorităților, ar putea provoca inundații și noi pagube, deși cele două țări sunt încă puternic afectate de distrugerile produse de Kristin. Institutul portughez pentru mare și atmosferă (IPMA) a declarat luni seara că noua furtună, numită Leonardo, va lovi Portugalia continentală începând de marți după-amiază până sâmbătă. Între timp, autoritățile locale spaniole au emis cod roşu şi cod portocaliu de condiţii meteorologice nefavorabile în Sevilla, Cadiz și Malaga, anunță Reuters.

Peninsula Iberică a fost afectată în ultimele luni de o serie de furtuni care au adus ploi torențiale, tunete, zăpadă și vânt puternic, sudul Spaniei confruntându-se cu ceea ce unii locuitori descriu drept cea mai ploioasă iarnă din ultimii 40 de ani.

IPMA a declarat că Leonardo ar putea aduce ploi persistente și, uneori, abundente, cu rafale de vânt de până la 75 km/h de-a lungul coastei sudice a Cabo Mondego, în regiunea centrală a țării, și de 95 km/h în zonele montane.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rafalele ar trebui însă să fie mai puțin intense decât cele de peste 200 km/h provocate de furtuna Kristin, care a lovit centrul Portugaliei continentale de miercuri dimineață, ucigând cel puțin șase persoane și lăsând în urmă o urmă 850.000 de gospodării fără electricitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Daniela Fraga, comandant adjunct al autorității naționale pentru situații de urgență și protecție civilă ANEPC, le-a declarat luni seara reporterilor că ploile abundente din zilele următoare ar putea duce la inundații, în special în regiunile afectate de furtuna Kristin.

Aproape 134.000 de gospodării erau încă fără energie electrică, dintre care aproximativ 95.000 în regiunea Leiria, din centrul țării, a declarat compania de distribuție a energiei electrice E-Redes.

Atenţionare de călătorie transmisă de MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală - AEMET a emis un cod roşu de condiţii metrologice nefavorabile în provinciile Sevilla şi Cadiz şi cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, Comunitatea Autonomă Andaluzia.

Potrivit MAE, codul roşu vizează intensificări ale vântului de până la 100km/h şi ploi în cantităţi semnificative, pentru provinciile Sevilla şi Cadiz.

Avertizările sunt valabile pentru zilele de miercuri şi joi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053 apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
dmitri-medvedev-profimedia
4
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
ilie bolojan
5
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a pierdut însă...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon Musk.
Elon Musk, atac la Pedro Sanchez după anunțul privind măsurile care vizează rețelele sociale: „Un tiran și un trădător”
femeie transplant fata
Transplant total de față, reușit în Spania, de la un donator care a cerut eutanasia. Operație de 24 de ore, cu 100 de medici
Pedro Sanchez
Și Spania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. Pedro Sanchez: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”
c5c57b72-2ed6-46bf-86ad-88481581991e
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt
petrolier
Alertă în Marea Mediterană: Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, monitorizat de Spania
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai...
Război în Ucraina
Ucraina forțează mâna SUA pe tema garanțiilor de securitate: de la 15...
Ultimele știri
Congresul SUA a votat încheierea paraliziei bugetare din administrația federală
Accident grav provocat de un minor: a furat mașina bunicului și s-a izbit de un cap de pod. În autoturism mai erau doi adolescenți
Donald Trump „nu este surprins” de atacul aerian din Ucraina. Sute de mii de oameni au rămas fără căldură în urma loviturilor rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o...
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”