Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă, despre blocajul de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), că transferul în cloud-ul guvernamental al aplicaţiei care rulează baza de date este în fază de finalizare, iar mâine se va realiza o evaluare a securităţii aplicaţiei. Estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenţiei şi va fi posibilă accesarea bazei de date.

Premierul interimar a declarat într-o conferinţă, despre blocajul de la ANCPI, că, din datele primite de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul Român de Informaţii şi Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică nu au fost afectate datele legate de proprietăţi.

El a arătat că în prezent se află în fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental al aplicaţiei care rulează baza de date.

„Mâine se va realiza o evaluare a securităţii acestei aplicaţii de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, iar Centrul Naţional Cyber Inc. va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate Estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea Agenţiei şi va fi posibilă accesarea bazei de date. Asta înseamnă că marţi în această săptămână am avut o săptămână de când activitatea agenţiei este blocată. Până marţi săptămâna viitoare vor fi două săptămâni”, a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că, într-o primă etapă, considerând că remedierea poate fi făcută mai repede, a considerat că printr-o prelungire a programului Agenţiei de Cadastru zilnică sau lucru şi sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcţională.

„Având în vedere durata care s-a lungit, consider că discuţiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost încheiate anul trecut, care trebuiau închise până la sfârşitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cei care au semnat aceste antecontracte să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea cel puţin o durată care acoperă zilele de nefuncţionare. Şi asta vor stabili colegii care sunt în Parlament”, a anunţat premierul.

El a mai spus că ceea ce s-a întâmplat la Agenţia de Cadastru şi ceea ce se poate întâmpla, din păcate, în orice moment.

„Cred că este o lecţie pentru toţi cei care sunt implicaţi în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecţie, de a evita fărâmiţarea între instituţii, aşa cum avem astăzi, de a avea oameni competenţi în aceste zone şi de a folosi cele mai bune protecţii şi actualiza în permanenţă aplicaţiile pe care le folosim. Astăzi a avut loc o şedinţă a Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică cu peste 120 de autorităţi implicate în care li s-a pus în vedere cât se poate de clar că respectarea standardului este obligatorie şi monitorizarea respectării acestuia va fi făcută strict în perioada următoare, în aşa fel încât să limităm atacurile care pot veni şi care ne pot afecta funcţionarea instituţiilor publice sau bazele de date”, a mai afimat şeful Executivului.

Editor : Ș.R.