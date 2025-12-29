Live TV

Video Bărbat scos din lac de jandarmi după ce a încercat să scape de o haită de câini într-un parc din Craiova

Data publicării:
112 smurd
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: IGSU

Un bărbat care încerca să scape de o haită de câini a fost salvat în weekend de jandarmi, după ce a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova și nu a mai reușit să iasă din apă, având un picior blocat în nămol și ramuri. Jandarmii au fost alertați prin apel la 112 chiar de către victimă.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dolj, incidentul s-a petrecut în weekend, când jandarmii doljeni aflaţi în misiune au fost sesizaţi prin apel la 112 chiar de către bărbat.

Acesta le-a spus jandarmilor că, în încercarea de a scăpa de câinii care îl urmăreau, a căzut în lacul din parc, iar unul dintre picioare i s-a blocat în nămolul şi ramurile de pe fundul lacului, acesta nemaiputând să iasă afară.

„Ajunşi la faţa locului, jandarmii au identificat apelantul blocat în pârâul adiacent Lacului Nicolae Romanescu şi au intervenit de urgenţă pentru extragerea acestuia. Persoana se afla într-o stare vizibilă de şoc emoţional şi hipotermie, motiv pentru care, după intervenţie, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Craiova, unde a primit îngrijiri medicale. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj reaminteşte cetăţenilor importanţa apelării numărului unic de urgenţă 112 în situaţii care le pot pune viaţa sau integritatea corporală în pericol”, informează IJJ Dolj.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

