BIAS 2026, cel mai așteptat spectacol aviatic. Când începe, care este programul și ce aeronave vor evolua deasupra Capitalei

Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition - BIAS 2026 revine la finalul lunii august pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Cea de-a XVI-a ediție a celui mai mare spectacol aviatic din România este programată în zilele de 28 și 29 august, iar accesul publicului va fi gratuit. Evenimentul va reuni aeronave militare și civile, formații internaționale de acrobație, demonstrații ale piloților români și o expoziție dedicată aviației generale.

BIAS a devenit, de-a lungul edițiilor, unul dintre cele mai importante evenimente publice organizate în Capitală. În 2025, manifestarea a atras aproximativ 250.000 de spectatori și a reunit peste 200 de aeronave civile și militare, potrivit bilanțului oficial.

Când și unde are loc BIAS 2026

BIAS 2026 se va desfășura vineri, 28 august, și sâmbătă, 29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Datele au fost anunțate și de Compania Națională Aeroporturi București, care precizează că intrarea va fi liberă. CNAB prezintă manifestarea drept cel mai mare show aerian organizat în România.

Programul primei zile de BIAS 2026

Prima zi a evenimentului va fi dedicată antrenamentelor oficiale, potrivit programului publicat pe site-ul BIAS. Vineri, 28 august, accesul în zona expozițională și la expoziția statică de aeronave va fi permis în intervalul 14:30-18:30. După această oră, intrarea publicului în perimetrul manifestării nu va mai fi posibilă. Persoanele aflate deja în incintă vor putea rămâne până la ora 20:00, când se va încheia programul destinat vizitatorilor în ziua antrenamentelor.

Evoluțiile sunt programate între orele 14:30 și 20:00. La pregătiri vor participa Turkish Stars, Frecce Tricolori, Forțele Aeriene Române și Aeroclubul României. Publicul va putea urmări și aeronavele PA-200 Tornado și Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, precum și un F/A-18 Hornet aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei.

Orarul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice sau de cerințele operaționale, motiv pentru care organizatorii recomandă consultarea informațiilor actualizate înaintea deplasării.

Ce aeronave vor putea fi văzute la BIAS 2026

Programul principal este rezervat zilei de sâmbătă, când vor avea loc evoluțiile aeriene și activitățile pregătite pentru spectatori. Ediția din acest an va reuni formații internaționale de acrobație, aeronave militare, echipe românești de zbor și aparate utilizate în aviația comercială. Una dintre principalele atracții va fi Frecce Tricolori, formația oficială a Forțelor Aeriene Italiene, cunoscută pentru demonstrațiile executate în formație și pentru reprezentările tricolore realizate pe cer.

La București va reveni și Turkish Stars, echipa de acrobație a Forțelor Aeriene Turce, după participarea din 2018. Piloții evoluează cu aeronave Northrop NF-5 Freedom Fighter și execută manevre la viteze ridicate, bazate pe sincronizare și precizie.

Forțele Aeriene Române sunt înscrise în program cu mai multe tipuri de aparate, între care F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, IAR-330 Puma și IAK-52. Configurația fiecărei demonstrații și ordinea evoluțiilor urmează să fie stabilite prin programul final.

Aviația sportivă românească va fi reprezentată de Hawks of Romania, echipa națională de acrobație a Aeroclubului României, precum și de White Wings, formația de planoare care realizează zboruri sincronizate fără motor.

Blue Wings va aduce în fața publicului demonstrații de parașutism, iar Iacării Acrobați vor reveni cu evoluțiile aeriene pentru care sunt cunoscuți. Din Polonia va participa Flying Dragons Team, specializată în reprezentații cu parapante motorizate, potrivit organizatorilor.

Aviația comercială, inclusă în program

Ediția din acest an nu va fi dedicată exclusiv aparatelor militare și formațiilor de acrobație. Mai multe companii aeriene și-au confirmat participarea, astfel încât aviația comercială va ocupa, la rândul său, un loc în program. Prezența operatorilor aerieni oferă publicului posibilitatea de a vedea îndeaproape aeronave utilizate în transportul de pasageri și de a descoperi diferențele dintre zborul comercial, cel militar și aviația sportivă.

Expoziție de aeronave și activități la sol

BIAS include și General Aviation Exhibition, secțiunea dedicată aviației generale. Vizitatorii vor putea descoperi diferite categorii de aparate, echipamente aeronautice, servicii de specialitate și oportunități de pregătire în domeniu.

Zona expozițională completează evoluțiile de pe cer și le oferă spectatorilor posibilitatea de a vedea aeronavele de aproape. La manifestare participă, în mod obișnuit, școli de zbor, centre de instruire, operatori, producători și furnizori din industria aeronautică.

Accesul la BIAS 2026 va fi gratuit

Publicul va putea intra gratuit la BIAS 2026, fără achiziționarea unui bilet. Datorită numărului mare de participanți așteptat, spectatorilor le este recomandat să ajungă din timp și să ia în calcul durata verificărilor efectuate la intrare.

Organizatorii vor comunica separat condițiile detaliate de acces, traseele recomandate și eventualele restricții aplicabile în zona Aeroportului Băneasa. Informațiile pot fi actualizate inclusiv în funcție de măsurile de siguranță și de organizarea circulației.

Editor : C.S.