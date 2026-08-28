Începe BIAS 2026, unul dintre cele mai mari spectacole aeriene din România. Programul evenimentului și aeronavele participante

Bucharest International Air Show, BIAS 2026, începe astăzi, 28 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO. Prima zi este rezervată antrenamentelor oficiale, pe care publicul le va putea urmări gratuit, în timp ce marile demonstrații aeriene, spectacolul de drone, focul de artificii și concertul sunt programate sâmbătă. Accesul publicului la ambele zile ale evenimentului este liber, fără achiziționarea unui bilet.

Cea de-a XVI-a ediție reunește peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Printre principalele atracții se numără formațiile Frecce Tricolori și Turkish Stars, aeronavele de luptă Rafale, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado, precum și aparatele Forțelor Aeriene Române.

BIAS 2026 începe vineri cu antrenamente deschise publicului

Vineri, 28 august, spectatorii vor putea urmări pregătirile formațiilor și ale piloților înscriși în programul ediției din acest an. Accesul publicului pentru vizionarea zborurilor de antrenament va fi permis între orele 14:30 și 18:30, același interval fiind stabilit pentru vizitarea zonei expoziționale și a aeronavelor prezentate la sol.

În programul primei zile sunt incluse evoluții de pregătire susținute de Frecce Tricolori, Turkish Stars, Rafale Solo Display, Forțele Aeriene Române și Aeroclubul României. Vor participa, de asemenea, un F/A-18 Hornet al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei, precum și aeronavele Panavia Tornado și Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane.

După ora 18:30, accesul în perimetrul BIAS nu va mai fi permis. Persoanele care se află deja în incintă vor putea rămâne până la ora 20:00, când se încheie programul public al zilei de antrenamente.

Programul BIAS 2026 pentru sâmbătă, 29 august

Ziua principală a evenimentului va începe sâmbătă la ora 08:00, când va fi deschis accesul publicului. Între orele 09:00 și 09:30 sunt programate zboruri cu aeronave ușoare și ultraușoare, prezentări ale școlilor de aviație și o demonstrație moto susținută de Doomstrike.

Ceremonia de deschidere se va desfășura între orele 09:45 și 10:00, iar spectacolul aerian propriu-zis va continua până la ora 21:00. Forțele Aeriene Române vor deschide seria marilor demonstrații cu acrobații, exerciții tactice și zboruri în formație.

La finalul evoluțiilor va avea loc un show de drone și foc de artificii, urmat, între orele 21:00 și 22:00, de un concert, moment în care se va încheia și programul BIAS 2026. Zona expozițională și expoziția statică de aeronave vor putea fi vizitate sâmbătă între orele 09:00 și 18:30.

Orele evoluțiilor pot suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice și de cerințele operaționale, motiv pentru care spectatorilor le este recomandat să verifice informațiile publicate de organizatori.

Frecce Tricolori revine la București după 14 ani

Una dintre principalele atracții ale ediției este și revenirea formației Frecce Tricolori, echipa oficială de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene. Aceasta va evolua la București pentru prima dată după o absență de 14 ani, cu nouă aeronave MB-339 și un program construit în jurul zborului sincronizat.

Turkish Stars se întoarce, la rândul său, la BIAS după opt ani de la ultima participare în Capitală. Formația de demonstrație a Forțelor Aeriene Turce folosește aeronave Northrop NF-5 Freedom Figh și este cunoscută pentru manevrele executate la viteză ridicată, în configurații care presupun un grad ridicat de precizie.

Publicul va putea urmări și Rafale Solo Display, demonstrația realizată cu avionul de luptă al Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze. Programul internațional este completat de F/A-18 Hornet din Spania, Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado din Germania, precum și de aeronave Pilatus PC-9 ale Forțelor Aeriene Slovene.

Ce aeronave prezintă Forțele Aeriene Române

Forțele Aeriene Române vor participa la BIAS 2026 cu avioane F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan și C-130 Hercules, alături de elicoptere IAR-330. Demonstrațiile vor include manevre tactice, acrobații și evoluții în formație.

Prezența militară românească va continua în zona expoziției statice, unde vizitatorii vor putea vedea de aproape aeronave F-16, C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 și IAR-316B Alouette, precum și avionul-școală IAK-52. Vor fi expuse, de asemenea, o replică a aeronavei Vlaicu II și o machetă la scară naturală a avionului IAR-80.

Expoziția va include elicopterul IAR-317 Airfox, un radar TPS-79R, instalații HAWK și M903/PATRIOT, simulatoare de zbor și de trageri, precum și o autospecială destinată intervențiilor pentru neutralizarea dispozitivelor explozive.

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne va participa cu un elicopter S-70M Black Hawk, integrat într-un exercițiu tactic desfășurat împreună cu luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS) din cadrul Poliției Române.

Acrobații, planoare și demonstrații de parașutism

Aviația sportivă românească va fi reprezentată de Hawks of Romania, echipa națională de acrobație aeriană a Aeroclubului României. Piloții vor evolua cu aeronave Extra 330SC, prin manevre individuale și zboruri sincronizate.

White Wings va prezenta un program executat cu planoare IAR IS-28B2 Lark, aparate proiectate și fabricate în România. Echipa de parașutiști Blue Wings va completa demonstrațiile după lansarea dintr-o aeronavă Cessna C208 Caravan.

În program se mai regăsesc Solo Fox Display, Escadrila Zlin 526F, Iacării Acrobați și Flying Dragons Team, formația poloneză de parapante motorizate. La București va evolua și pilotul lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion european și mondial de acrobație aeriană.

Expoziție de aviație, simulatoare și activități pentru copii

BIAS 2026 nu se desfășoară numai în aer. În hangarele H5 și H7 ale ROMAERO va fi amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Vizitatorii vor putea vedea replica la scară naturală a aparatului Vuia I, aeronava Vlaicu II, exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului „Dumitru Prunariu”, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale.

În aceeași zonă vor fi prezentate școli de zbor, programe universitare și oportunități de carieră în aviație. Publicul va avea acces la simulatoare, demonstrații de aeromodelism, machete și activități interactive. Organizatorii au pregătit și spații pentru familii și copii, întâlniri cu piloții, sesiuni de autografe, zone de relaxare și puncte de alimentație publică.

Ediția din acest an îi este dedicată lui Traian Vuia, în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat, la 18 martie 1906, cu aparatul autopropulsat Vuia I, un moment pe care istoriografia românească îl consideră reperul de plecare al contribuției românești la istoria aviației mondiale.

Editor : C.S.