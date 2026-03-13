Live TV

Video „Bubuiturile” care au speriat două județe: panică în Vâlcea și Argeș. Oamenii au crezut că a început războiul

Eurofighter Typhoon, noaptea, pe pistă
Aeronave Eurofighter Typhoon şi CF-18 Hornet au aterizat în bazele militare de la Kogălniceanu şi Borcea. Foto: Profimedia

A fost panică, joi seara, în mai multe localități din județele Vâlcea și Argeș, unde s-au auzit mai multe bubuituri puternice. Unii localnici s-au temut că a început războiul și au ieșit speriați din case, în timp ce imaginile și mesajele alarmiste au circulat rapid pe rețelele sociale. În realitate, zgomotele au fost produse de avioane militare supersonice care participă la exerciții NATO, decolate de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Momente de panică au fost trăite, seara trecută, de locuitorii din mai multe zone ale județelor Vâlcea și Argeș, după ce s-au auzit bubuituri puternice, repetate. Mulți oameni au crezut inițial că este vorba despre explozii sau despre un posibil atac, mai ales în contextul izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.

Speriați, unii localnici au ieșit din locuințe pentru a vedea ce se întâmplă. În scurt timp, mesajele despre zgomotele misterioase au început să circule pe rețelele sociale, unde au apărut diverse speculații, anunță Digi24.

Explicația a venit însă din partea autorităților și a militarilor: bubuiturile au fost produse de avioane de luptă care au depășit viteza sunetului în timpul unor zboruri de antrenament. Aeronavele aparțin unor contingente militare din Germania, Spania și Statele Unite, dislocate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Exercițiile fac parte din programul de pregătire și interoperabilitate al forțelor NATO dislocate în România, în contextul consolidării flancului estic al Alianței. Astfel de antrenamente includ și zboruri la altitudini mai mici sau manevre care pot produce unde de șoc și zgomote puternice, percepute la sol ca bubuituri.

Potrivit militarilor, zborurile de antrenament la joasă altitudine vor continua încă trei zile, iar populația din zonele unde acestea pot fi auzite este sfătuită să nu se alarmeze.

