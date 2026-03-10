Una dintre cele mai puternice țări NATO organizează exerciții prin care simulează un război pe scară largă cu Rusia

În nordul Finlandei, pe 9 martie au început exercițiile militare NATO la scară largă, denumite Cold Response 26. Manevrele sunt conduse de Norvegia și vor dura aproximativ două săptămâni.

La acestea participă aproximativ 25.000 de militari din 14 țări ale alianței. Scopul exercițiilor este consolidarea flancului nordic al NATO, exersarea cooperării între armatele aliate în condiții climatice dificile și verificarea pregătirii pentru desfășurarea rapidă a trupelor. În Finlanda vor sosi aproximativ 4.000 de militari din SUA, Franța, Italia, Marea Britanie și Suedia. Serviciul de presă al forțelor americane din Europa a declarat că exercițiile au ca scop consolidarea prezenței militare a SUA și a aliaților săi în Arctica, precum și asigurarea unui avantaj strategic în regiune.

Exercițiile militare în Finlanda au devenit regulate. În noiembrie 2025 au avut loc exercițiile Northern Strike 25, care s-au desfășurat la aproximativ 100 km de granița cu Rusia. La acestea au participat aproximativ 2.200 de militari și aproximativ 500 de unități de echipament. Militarii au exersat utilizarea artileriei în condiții de iarnă și interacțiunea cu aliații NATO. Comandantul exercițiilor, locotenent-colonelul Kimmo Ruotsalainen, le-a numit cele mai mari exerciții de tragere cu artileria și mortierele din nordul Finlandei. Potrivit juraliștilor findladezi, în cadrul exercițiului se va simula răspunsul la o potențială invazia pe scară largă din partea Rusiei.

În același timp, autoritățile finlandeze discută modificarea legilor privind armele nucleare. Ministrul apărării, Antti Hykkänen, a declarat că țara intenționează să abroge interdicția în vigoare din anii 1980 privind importul, tranzitul și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul său. Potrivit acestuia, normele existente sunt depășite și nu corespund statutului Finlandei ca membru al NATO.

Ministrul a subliniat că eventualul tranzit de muniție nucleară va fi luat în considerare exclusiv în scopuri defensive. În plus, Finlanda a anunțat reluarea producției de mine antipersonal după retragerea din Convenția de la Ottawa privind interzicerea acestora. Modificările legislative au eliminat răspunderea penală pentru utilizarea acestora.

Finlanda a aderat la NATO în primăvara anului 2023, renunțând la politica de neutralitate pe care o menținuse timp de mulți ani, după începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. După aceasta, lungimea frontierei terestre a alianței cu Rusia a crescut cu peste 1300 km.

Editor : A.R.