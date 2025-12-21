Live TV

Când vine Moș Crăciun: Ce simbolizează tradiția cadourilor sub brad și cum sărbătoresc copiii dimineața de 25 decembrie

Data publicării:
Santa Claus warns the naughty kids
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Moș Crăciun: simbol al sărbătorilor de iarnă Când vine Moș Crăciun 

Pe măsură ce Crăciunul se apropie, magia sărbătorilor se simte în casele împodobite, în ecoul colindelor și în momentele petrecute alături de cei dragi. În acest cadru feeric, Moș Crăciun - simbol al generozității și al universului copilăriei - rămâne un reper central al sezonului festiv. Cu fiecare zi înainte de Ajun, așteptarea capătă o intensitate emoțională aparte, mai ales pentru copii, care își aștern dorințele în scrisori și pregătesc mici gesturi pentru bătrânul cu barbă albă și renii săi, păstrând vie una dintre cele mai îndrăgite tradiții ale iernii.

Crăciunul, celebrat la 25 decembrie, marchează nașterea lui Iisus Hristos și îmbină semnificația religioasă cu tradițiile culturale, oferind prilejul unor momente de bucurie petrecute alături de cei dragi.

Moș Crăciun: simbol al sărbătorilor de iarnă

Moș Crăciun este una dintre cele mai îndrăgite figuri ale sărbătorilor de iarnă, un simbol al generozității, bunătății și bucuriei de a dărui. Imaginea sa - un bătrân cu barbă albă, îmbrăcat în costum roșu și călătorind într-o sanie trasă de reni,  s-a conturat de-a lungul timpului prin tradițiile populare, influențate atât de legende europene, cât și de poveștile despre Sfântul Nicolae. Astăzi, personajul este recunoscut la nivel internațional ca simbol al Crăciunului, aducând emoție și magie copiilor și adulților deopotrivă.

Legenda celui mai iubit personaj

Legenda lui Moș Crăciun își are rădăcinile în figura istorică a Sfântului Nicolae, episcop al Mirei (Myra - oraș maritim antic grecesc din Asia Mică), care a trăit în secolul al IV-lea. Potrivit tradiției creștine și relatărilor istorice, Nicolae era cunoscut pentru bunătatea și mărinimia sa, venind discret în ajutorul copiilor și al celor aflați în nevoie. Una dintre cele mai cunoscute povești descrie cum a salvat trei surori sărace, oferindu-le, în secret, câte o pungă cu aur pentru zestre, astfel încât acestea să nu fie nevoite să ducă o viață lipsită de speranță.

De-a lungul secolelor, obiceiurile legate de cadourile oferite în luna decembrie s-au transformat și s-au răspândit în întreaga Europă. În diferite regiuni, mai multe personaje inspirate de Sfântul Nicolae aduceau daruri oamenilor, fiecare cu propriile tradiții, denumiri și date, adaptate specificului local. În secolul al XIX-lea, aceste practici europene au fuzionat în America de Nord, dând naștere figurii magice „Santa Claus”, recunoscută astăzi pentru surprizele și bucuria pe care le aduce copiilor cuminți.

Sub influența tradițiilor europene și internaționale, personajul a fost preluat în folclorul românesc drept „Moș Crăciun”, păstrând atât legătura cu bunătatea Sfântului Nicolae, cât și rolul său central în festivitățile de Ajun.

Când vine Moș Crăciun 

În mitologia populară, bătrânul cu barbă albă este sprijinit de spiriduși harnici, care își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului într-un atelier de la Polul Nord, pregătind jucării și daruri pentru cei mici. În Ajun, Moșul se îndreaptă spre casele copiilor într-o sanie trasă de reni, condusă de celebrul Rudolph cu nas roșu, figură emblematică a poveștilor moderne de Crăciun. Conform tradiției, Moș Crăciun își face apariția în locuințele românilor în noaptea de 24 spre 25 decembrie, lăsând cadouri sub brad. 

Pregătiri pentru dimineața de Crăciun

Împodobirea bradului de Crăciun constituie elementul central al sărbătorilor, în jurul căruia familia se adună pentru momente de comuniune și bucurie. Decorarea sa reprezintă un ritual încărcat de semnificații: globuri, luminițe, beteală și alte ornamente sunt selectate cu atenție, iar vârful este adesea împodobit cu o stea sau un înger, simbolizând steaua de la Betleem.

  • În tradiția românească, bradul era împodobit încă din cele mai vechi timpuri în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, zi considerată aducătoare de noroc și favorabilă pentru un an prosper. Dincolo de rolul decorativ, acesta simbolizează speranța, pacea și renașterea, conferind sărbătorilor de iarnă o semnificație profundă și de durată.

Scrisori către Moș Crăciun

Redactarea scrisorilor pentru Moș Crăciun este un obicei îndrăgit de copii, prin care aceștia își împărtășesc dorințele și emoțiile legate de sărbători, pregătindu-se cu nerăbdare pentru sosirea bătrânului cu barbă albă, încărcat de daruri. Mesajele, adesea decorate cu desene și motive festive, sunt lăsate lângă brad sau pe pervaz, simbolizând credința în generozitatea Moșului și păstrând farmecul magic al sărbătorilor de iarnă.

Tradiția cadourilor sub brad

Obiceiul de a așeza darurile sub brad își are originile în vechi tradiții europene, iar de-a lungul timpului forma și conținutul acestora s-au schimbat considerabil. Dacă odinioară cei mici primeau fructe, nuci, covrigi sau jucării realizate manual, în conformitate cu tradițiile locale, astăzi sub brad se regăsesc jucării moderne, cărți, dulciuri și alte surprize adaptate gusturilor și dorințelor copiilor.

Dimineața zilei de 25 decembrie aduce cu sine emoția și surpriza mult așteptată de cei mici: descoperirea cadourilor aduse de Moș Crăciun. Acest moment reprezintă punctul culminant al sezonului festiv, încărcat de magie și încântare, în care bucuria celor mici se completează cu atmosfera festivă a familiei, făcând din dimineața Crăciunului o experiență memorabilă.

