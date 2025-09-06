Live TV

Video Colegiul Medicilor anunță acțiuni disciplinare după conferința conspiraționistă de la Brașov. Ce mesaje au fost promovate pe scenă

ID183357_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Colegiului Medicilor din Romania. Inquam Photos / Octav Ganea
Apel către alte instituții să intervină Mesaje conspiraționiste de la conferință

Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a catalogat drept „pseudoconferință” evenimentul desfășurat sâmbătă la Brașov, unde mai mulți medici din spitale publice și clinici private au promovat teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID. Ea a subliniat, în direct la Digi24, că manifestarea nu este și nici nu ar putea fi acreditată, pentru că este „în afara medicinei bazate pe dovezi”, și a avertizat că vor fi demarate acțiuni disciplinare împotriva celor implicați.

„Am luat act de organizarea acestei conferințe. De fapt, nu putem numi conferință, este o pseudoconferință. (...) Nu este creditată de Colegiul Medicilor din România și nu ar putea să fie creditată pentru că este în afara medicinei bazate pe dovezi, și acesta reprezintă un principiu de bază pe care Colegiul Medicilor din România îl susține în activitatea medicală”, a declarat Cătălina Poiană.

Aceasta a făcut apel la medici să se delimiteze de astfel de manifestări.

Atragem atenția tuturor membrilor să se delimiteze, la rândul lor, de asemenea manifestări, care, bineînțeles, nu au nicio legătură cu programele noastre de educație medicală continuă.

Apel către alte instituții să intervină

Președinta Colegiului a subliniat că și alte instituții din România trebuie să intervină.

„Consider că sunt o serie întreagă de alte instituții din România care au rol în apărarea sănătății publice și în verificarea unor asemenea cazuri. Sunt cazuri de dezinformare și e vorba de instituții care au rol în protejarea statului român în ansamblu și de instituții de unde provin speakerii din cadrul acestei întâlniri”, a menționat ea.

De asemenea, a cerut verificarea caracterului înșelător al unor astfel de evenimente.

„În asemenea situații cred că trebuie verificată calitatea de înșelăciune a unei asemenea manifestări. Trebuie de asemenea o poziție din partea Ministerului Sănătății”, a adăugat ea.

„În Senatul României este o comisie de sănătate, la Camera Deputaților este o comisie de sănătate. Aceste comisii sunt organismele decidente în ceea ce privește partea legislativă. Noi putem face doar recomandări și sesizări, nu suntem organ decident”, a explicat președinta Colegiului Medicilor din România.

Pe de o parte, ar trebui schimbată legislația într-un astfel de context, pe de altă parte, dacă alte organisme nu vor să se implice, să se dea putere mai mare Colegiului Medicilor decât acela de a face o anchetă disciplinară în asemenea situații.

„În acest moment colegiile teritoriale se autosesizează și, cu certitudine, se vor demara acțiuni disciplinare la adresa acestor medici. Autosesizarea poate să vină din partea colegiilor teritoriale în care sunt înregistrați, dar vă spun că e vorba numai de patru sau cinci medici care sunt cu drept de liberă practică. Restul nu sunt medici cu drept de liberă practică”, a declarat ea.

„Noi ne putem exprima, iar colegiile teritoriale pot să ia atitudine prin departamentul de juridic și ulterior prin comisiile de disciplină, care acționează independent, doar la adresa medicilor care sunt membri”, a adăugat Poiană.

Mesaje conspiraționiste de la conferință

În cadrul evenimentului de la Brașov au fost promovate afirmații nefondate, precum:

 „Statistica post-pandemie a notat țări în care mortalitatea anului 2020 a fost chiar sub pragul mortalității normale. SARS-CoV-2 a fost prima armă biologică și a constituit preambulul utilizării produselor ARN mesager, a doua armă biologică folosită împotriva celor 72 de procente din populația lumii.”

 „Acest moment realizează răul absolut prin care omul se îndreaptă împotriva creatorului lui, și de asemenea acea explozie de cancere post-vaccinare.”

Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a avertizat că „orice mesaj care este transmis în spațiul public trebuie să se bazeze pe principiile medicinei (bazate pe dovezi)”.

„Medicul care transmite informații în spațiul public trebuie să aibă întotdeauna, în spatele cuvintelor pe care le adresează publicului larg, dovezi și principii care stau la baza activității noastre, și anume dovezile în știința medicală”, a conchis Cătălina Poiană.

