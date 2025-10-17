Cum recunoaștem reducerile reale de Black Friday 2025. Specialiștii economici atenționează: „Să se evite aceste capcane”

Pe măsură ce se apropie cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday 2025 promite din nou oferte spectaculoase și reduceri greu de ignorat. Totuși, într-un context economic marcat de inflație și de scăderea puterii de cumpărare, tot mai mulți români se întreabă cât de reale sunt, în fapt, aceste discounturi. Într-o piață în care marketingul agresiv și artificiile comerciale pot crea iluzia unor prețuri avantajoase, identificarea reducerilor autentice devine o necesitate. Adrian Negrescu, consultant economic, a explicat pentru Digi24.ro la ce detalii ar trebui să fie atenți cumpărătorii în acest sezon, pentru a se asigura că ofertele de Black Friday sunt cu adevărat avantajoase.

Pentru 2025, primele campanii de reduceri de Black Friday sunt programate să înceapă pe 7 noiembrie.

Cum recunoaștem reducerile reale de Black Friday 2025

„Cel mai eficient mod de a verifica autenticitatea reducerilor promovate în perioada Black Friday este utilizarea comparatoarelor de preț disponibile online. Aceste instrumente permit consumatorilor să urmărească evoluția prețurilor de-a lungul timpului și să compare ofertele mai multor comercianți.

Astfel, cumpărătorii pot determina cu ușurință dacă o reducere este una reală sau dacă, dimpotrivă, este rezultatul unei strategii comerciale prin care prețul a fost majorat anterior evenimentului, pentru a crea ulterior impresia unei reduceri spectaculoase.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Negrescu, consultant economic

Prețurile cresc „artificial” înainte de Black Friday pentru a susține reducerile promovate ulterior?

„De-a lungul celor 15 ediții de Black Friday desfășurate până în prezent, s-au observat frecvent practici comerciale menite să creeze impresia unor reduceri spectaculoase (în speranța de a-i face pe clienți să cumpere mai mult în perioada evenimentului.)

Numeroși retailer, în special din mediul online, au recurs la strategii precum majorarea prețurilor cu puțin timp înaintea evenimentului, pentru ca ulterior, în ziua promoțiilor, să afișeze reduceri aparent consistente.

Această strategie este alimentată și de contextul economic actual, marcat de o inflație semnificativă și de o volatilitate accentuată a prețurilor. Astfel, în 2025, este de așteptat ca variațiile de preț din perioada premergătoare Black Friday să fie mai evidente.”, a menționat sursa Digi24.ro

Siguranța cumpărăturilor online: Cum recunoaștem un site nesigur

„Atunci când navigăm pe internet sau urmărim oferte pe rețelele de socializare, este esențial să verificăm cu atenție autenticitatea site-urilor către care suntem redirecționați. Linkurile promovate ar trebui să conducă întotdeauna către adrese web reale, care corespund domeniilor oficiale ale comercianților.

În mediul online circulă numeroase site-uri false, concepute să imite aproape perfect platformele cunoscute de comerț electronic. Totuși, un detaliu esențial le trădează: adresa web (URL-ul). Hackerii pot copia designul unui site, imaginile sau textele, însă nu pot reproduce în mod legitim domeniul oficial. Verificarea atentă a adresei, inclusiv a prezenței protocolului „https://” și a numelui corect al companiei, rămâne una dintre cele mai sigure metode de a evita fraudele online.”, a mai precizat specialistul

Consultant fiscal: „Să verificăm întotdeauna autenticitatea platformei online înainte de a introduce orice informație bancară”

În situațiile în care alegem să achiziționăm produse promovate pe rețelele de socializare, este esențial să fim prudenți atunci când ni se solicită introducerea datelor cardului bancar încă din primele etape ale procesului de cumpărare. O astfel de cerere poate indica faptul că avem de-a face cu un site fraudulos (un scam), creat special pentru a colecta informații personale și financiare.

Ulterior, aceste date pot fi folosite în mod abuziv, inclusiv pentru efectuarea de tranzacții neautorizate din conturile utilizatorilor. Prin urmare, este recomandat să verificăm întotdeauna autenticitatea platformei înainte de a introduce orice informație bancară.”, a menționat Adrian Negrescu

Greșeli frecvente pe care le fac cumpărătorii de Black Friday

Tactici de marketing: „Ofertă”, „Stoc limitat” și „Cod de reducere”

„Una dintre cele mai comune greșeli pe care le fac consumatorii în perioada Black Friday este să se lase atrași de reduceri spectaculoase, adesea prea bune pentru a fi adevărate. Numeroase site-uri promovează discounturi exagerate pentru anumite categorii de produse, afișând procente mari de reducere care nu reflectă, în realitate, prețul pieței.

Pentru a stimula achizițiile impulsive, multe platforme online folosesc diverse tactici de marketing precum: afișarea unui „stoc limitat”, a unui „timp rămas” până la expirarea ofertei sau oferirea unor „coduri de reducere suplimentare”. Toate aceste elemente creează presiunea de a cumpăra rapid, fără a da timp cumpărătorului să verifice veridicitatea reducerii sau prețul real al produsului și pe alte site-uri.

Este important ca utilizatorii să evite astfel de capcane și să aloce timp pentru documentare, comparând prețurile și evaluând credibilitatea magazinului înainte de a face o achiziție.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Produse vândute, plătite, dar care nu sunt pe stoc

„O altă greșeală frecventă pe care o fac cumpărătorii de Black Friday este lipsa verificării disponibilității reale a produselor promovate. De multe ori, românii se grăbesc să finalizeze comanda fără să se asigure că produsul ales se află efectiv în stoc. Din păcate, există numeroase cazuri în care anumite magazine online promovează și chiar vând produse pe care nu le au pe stoc, într-un depozit, urmând ca, abia după primirea comenzilor, să le achiziționeze de la distribuitori sau producători.

Pentru a evita astfel de situații neplăcute, este esențial ca fiecare cumpărător să verifice cu atenție dacă produsul este marcat ca fiind „în stoc” și nu „disponibil la precomandă” sau „livrabil în 6–8 săptămâni/luni”. Această precauție simplă poate preveni întârzieri semnificative în livrare și eventuale frustrări legate de experiența de cumpărare.”, a mai precizat consultantul economic

Fenomenul FOMO: „Frica de a nu fi lăsat pe dinafară”

„Un alt comportament frecvent observat în rândul românilor în perioada Black Friday este cedarea în fața fenomenului FOMO („Fear of Missing Out” - „Teama de a nu rata o oportunitate, frica de a nu fi lăsat pe dinafară”). Dorința de a profita de reduceri aparent avantajoase determină mulți cumpărători să acționeze impulsiv, fără o analiză rațională a nevoilor reale.

În contextul actual, marcat de o inflație persistentă și de creșteri semnificative ale prețurilor la alimente, utilități și alte cheltuieli esențiale, prioritățile financiare ar trebui reanalizate cu atenție. Înainte de a face o achiziție de Black Friday, este recomandat ca fiecare consumator să se întrebe dacă are cu adevărat nevoie de produsul respectiv și dacă acesta aduce un beneficiu concret în viața sa de zi cu zi. O abordare echilibrată, bazată pe rațiune și planificare, poate preveni cheltuielile inutile și stresul financiar ulterior.”, a explicat Adrian Negrescu

Ce produse merită cu adevărat cumpărate de Black Friday și ce categorii ar trebui evitate

„Înainte de a face orice achiziție în perioada Black Friday, consumatorii ar trebui să analizeze cu atenție utilitatea produsului și autenticitatea ofertei. Un criteriu esențial este comparația dintre prețul afișat și prețul real practicat în mod obișnuit în timpul altor campanii de vânzări. Dacă reducerea este semnificativă și aplicată unui preț corect, atunci achiziția poate fi justificată.

(Există, totuși, domenii în care Black Friday poate aduce beneficii reale - de exemplu, în sectorul turismului. În această perioadă, unele agenții de turism oferă pachete de vacanță cu reduceri de 20%-30%, iar prețurile pot fi vizibil mai mici comparativ cu cele din plin sezon, când cererea este ridicată și tarifele cresc semnificativ.)

Pe de altă parte, cumpărătorii ar trebui să fie precauți cu produsele promovate agresiv, dar a căror reducere nu este susținută de o scădere reală a prețului, în special în categoriile de electronice și electrocasnice, unde anumite „discounturi” pot fi doar artificii comerciale.

În cele din urmă, decizia de cumpărare ar trebui să țină cont de oportunitate și relevanță: un produs merită achiziționat de Black Friday doar dacă aduce un beneficiu concret și justificat pentru cumpărător, nu decât o satisfacția de moment.”, a mai precizat consultantul economic

La ce să ne așteptăm de Black Friday 2025

„Ediția Black Friday 2025 se anunță a fi una dintre cele mai urmărite din istoria acestui eveniment în România. Interesul consumatorilor va fi ridicat, iar majoritatea românilor vor explora ofertele din magazinele fizice și online în căutarea unor prețuri mai avantajoase decât în restul anului.

Cu toate acestea, în ciuda entuziasmului crescut, volumul total al plăților efectuate de Black Friday este de așteptat să se mențină la un nivel similar cu cel din anii anteriori. Motivele sunt clare: puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ, salariile au stagnat, iar inflația continuă să afecteze bugetele personale. În acest context, cumpărăturile din 2025 vor fi mai prudente, orientate către produse esențiale și mai puțin către achiziții costisitoare, precum telefoane, electronice, electrocasnice, vacanțe sau bijuterii - „vedetele” tradiționale ale campaniilor din anii trecuți.

Tendința dominantă a acestui an indică o preferință clară pentru articole practice: îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă, produse alimentare neperisabile pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă, dar și cadouri pentru Crăciun și Anul Nou.”, conchide Adrian Negrescu, consultant economic