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Exclusiv Consiliul Europei critică România pentru azilele ilegale din Bihor: Autoritățile au ignorat ani în șir avertismentele privind abuzurile

Carla Tănasie Data actualizării: Data publicării:
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Imagini din timpul perchezițiilor de la azilele ilegale din Bihor. Sursă: DIICOT
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Consiliul Europei cere explicații României în cazul centrelor ilegale din Bihor. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty avertizează că autoritățile au ignorat ani la rând semnalele privind abuzurile din casele lui Viorel Pașca și solicită măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare.

Scrisoare a fost adresată oficialilor români pe data de 10 iulie, a fost publicată astăzi de Consiliul Europei, și îi este adresată premierului interimar Ilie Bolojan, dar și ministrului interimar al Muncii Dragoș Pâslaru. Documentul vine după vizita făcută de comisarul european pentru drepturile omului Michael O'Flaherty în România la sfârșitul lunii mai. Cea mai gravă situație prezentată în acest document este situația de la Dumbrava. Comisarul vorbește despre casele lui Viorel Pașca, unde au fost găzduite mii de persoane vulnerabile „în condiții abuzive”. Mai spune că situația de la Dumbrava este „deosebit de îngrijorătoare”.

În scrisoare se face referire și la cele peste 1.000 de decese de la Dumbrava. Oficialul european salută intervenția DIICOT și transferarea oamenilor din casele lui Viorel Pașca în spitale și centre autorizate. Spune însă că este îngrijorat de faptul că situația a continuat atât de mult timp, deși au existat în spațiul public avertismente din partea societății civile, a jurnaliștilor, dar și din partea Avocatului Poporului pentru oprirea activității.

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În scrisoare este făcută referire și la cele peste 1.000 de decese de la Dumbrava. Oficialul european salută intervenția DIICOT și transferarea oamenilor din casele lui Viorel Pașca în spitale și centre autorizate. Spune însă că este îngrijorat de faptul că situația a continuat atât de mult timp, deși au existat în spațiul public avertismente din partea societății civile, a jurnaliștilor, dar și din partea Avocatului Poporului pentru oprirea activității.

Comisarul european Michael O'Flaherty atrage atenția și asupra reacțiilor apărute după intervenția procurorilor. El spune că dezbaterea publică a fost polarizată și că persoanele care au expus posibilele abuzuri au fost vizate de discurs instigator la ură în mediul online.

Comisarul european cere ca toate procedurile legate de Dumbrava să fie desfășurate cu integritate și independență.

Scrisoarea conține însă și critici privind modul în care sunt făcute controalele în centrele rezidențiale din România. Acesta spune că in inspecțiile se concentrează prea mult pe documente și autorizații și prea puțin pe situația reală a beneficiarilor și recomandă ca verificările să urmărească și dacă drepturile oamenilor sunt respectate, dacă sunt protejați de abuzuri și dacă beneficiază de condiții de viață și îngrijire adecvate.

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Oficialul european cere și o aplicare mai strictă a regulilor de autorizare, chiar modificări legislative, inclusiv în domeniul penal, dacă e necesar, și o monitorizare independentă mai puternică.

De asemenea, el recomandă mai mult sprijin pentru Avocatul Poporului și mecanisme accesibile prin care beneficiarii să poată reclama abuzurile.

Editor : A.P.

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