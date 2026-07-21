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Încă două persoane găsite în azilele din Bihor au murit. Un bărbat a fugit dintr-un centru

Data actualizării: Data publicării:
azile bihor
Sursă: DIICOT
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Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, anunţă, marţi seară, că încă două dintre persoanele găsite în azilele ilegale din Bihor au decedat, fiind vorba de persoane care fuseseră duse în diferite spitalele. De asemenea, un bărbat a fugit dintr-un centru din judeţul Bihor, fiind căutat de Poliţie, iar o persoană a fost preluată de nepoata sa. 

Dragoş Pîslaru a transmis, marţi seară, pe Facebook, o actualizare a situaţiei celor 409 persoane găsite în azilele ilegale din Bihor, după centralizarea datelor celor 79 de vizite pe teren ale inspectorilor sociali. 

„Astfel, din totalul de 409 persoane relocate, 394 au fost integrate în servicii sociale din 20 judeţe, 15 au fost internate în unităţi medicale pentru îngrijirile de care au nevoie, iar trei au decedat (doi dintre cei 15 internaţi, respectiv persoana din Mureş despre care am comunicat în urmă cu două săptămâni)”, a transmis Dragoş Pîslaru. 

Ministrul interimar al Muncii precizează că din cele 394 persoane cazate iniţial în servicii sociale, 5 au fost internate ulterior în spital. 

„Un beneficiar (45 ani) din Centrul Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Horia din Bihor a fugit din centru, iar Poliţia a fost înştiinţată şi este în căutarea sa”, anunţă Dragoş Pîslaru. 

Potrivit ministrului interimar al Muncii, un alt beneficiar, în vârstă de 62 de ani, aflat la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni din judeţul Botoşani, a fost reintegrat în familie, fiind preluat de nepoata sa, la solicitarea acesteia. 

Situaţia prezentată de ministru arată astfel: 

- 185 persoane deţin acte de identitate (în unele cazuri, expirate); 

- pentru 190 persoane au fost întreprinse demersuri în vederea emiterii actelor de identitate sau a stabilirii identităţii, după caz; 

- 136 persoane deţin certificate de încadrare în grad de handicap; 

- 156 persoane figurează cu venituri sau au declarat venituri; 

- 24 persoane au declarat că deţin o locuinţă; 

- pentru 384 persoane a fost realizată evaluarea iniţială; 

- pentru 126 persoane a fost realizată evaluarea complexă; 

- pentru 197 persoane a fost întocmit planul de intervenţie/de acordare a serviciilor sociale; 

- faţă de cele 136 persoane care deţin deja certificat de încadrare în grad de handicap, alte 115 persoane necesită încadrarea în grad şi tip de handicap. 

La percheziţiile din 30 iunie au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Inceşti şi Bicăcel. 

Istoricul activităţii indică faptul că, din 2006, au fost „găzduite” peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat şi au fost îngropate în cimitirul localităţii. 

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Citește și: Pîslaru anunță controale în 14 județe și schimbări legislative, după scandalul azilelor din Bihor 

Editor : A.C.

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