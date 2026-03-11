Live TV

Se schimbă ora în martie 2026: Cum se dau ceasurile și când trece România la programul de vară

Ora de vară 2026. Foto Getty Images
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
Ora de vară 2026

România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că 03:00 va deveni 04:00, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore. Schimbarea marchează începutul perioadei în care lumina naturală se prelungește în a doua parte a zilei, iar serile devin treptat mai lungi.

Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, menită să valorifice mai bine durata zilei în lunile de primăvară și vară.

Ora de vară 2026

Și în România, schimbarea are loc în ultimul weekend din martie, conform calendarului aplicat în majoritatea statelor europene. În noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că 03:00 devine 04:00. Odată cu această modificare, România trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a aceluiași fus orar (EEST).

Efectul cel mai vizibil al acestei schimbări este prelungirea luminii naturale în a doua parte a zilei. Serile devin mai lungi și mai luminoase, în timp ce diminețile vor fi, pentru o perioadă, mai întunecate. Schimbarea orei are loc de două ori pe an. Dacă primăvara ceasurile sunt date înainte, toamna acestea sunt modificate înapoi cu o oră. În 2026, revenirea la ora standard - cunoscută drept ora de iarnă - va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când 04:00 va deveni 03:00, iar ziua respectivă va avea 25 de ore.

De ce se schimbă ora de două ori pe an

Sistemul schimbării orei a fost introdus pentru a utiliza mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie electrică, în special în perioadele cu zile mai lungi. Ideea a fost sugerată încă din secolul al XVIII-lea, când Benjamin Franklin a propus folosirea mai eficientă a luminii naturale pentru a economisi resursele folosite la iluminat. Prima propunere modernă de introducere a orei de vară a fost făcută însă abia în 1907, de britanicul William Willett.

Aplicarea practică a sistemului a început în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro-Ungaria au introdus ora de vară pentru a economisi combustibilul necesar iluminatului. Ulterior, măsura a fost adoptată rapid de numeroase state europene și nord-americane.

Istoria orei de vară în România

În România, ora de vară a fost utilizată pentru prima dată în 1917, în timpul Primului Război Mondial. După război, sistemul a fost abandonat, dar a fost reintrodus în 1932, când a început să fie aplicat anual. La acea vreme, trecerea la ora de vară se făcea în prima duminică din aprilie, iar revenirea la ora standard avea loc în prima duminică din octombrie. În anii ’40, practica a fost suspendată, iar sistemul a fost reintrodus abia în 1979. Ulterior, începând cu 1997, calendarul schimbării orei a fost armonizat cu cel aplicat în statele Uniunii Europene.

Dezbaterea privind renunțarea la schimbarea orei

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene au existat discuții privind eliminarea schimbării sezoniere a orei. În 2018, Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind această practică și a propus ulterior renunțarea la sistemul actual. Propunerea viza ca fiecare stat membru să decidă dacă rămâne permanent la ora standard sau la ora de vară. Totuși, țările UE nu au ajuns la un acord asupra modului în care ar trebui aplicată o astfel de schimbare. În aceste condiții, mecanismul actual rămâne în vigoare, iar ceasurile continuă să fie ajustate de două ori pe an în majoritatea statelor europene.

