Data actualizării: Data publicării:
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Militari francezi la Cincu, în cadrul unui exercițiu NATO. Foto: Profimedia Images

NATO organizează în România un exercițiu imens, cu 5.000 de militari. Este vorba despre un antrenament în care va fi simulat atacul asupra unui stat NATO și, implicit, ajutorul dat de Aliați. În următoarele săptămâni, pe șoselele din țară vor circula sute de blindate și tancuri.

Primele trupe străine vor ajunge în România începând de luni, iar timp de o lună pe șoselele din țară vor putea fi observate foarte multe vehicule blindate, foarte multe tancuri, care vor merge în zonele în care vor avea loc exercițiile.

Aceste antrenamente vor avea loc în unități militare din Cincu, Bogata, Smârdan sau Capu Midia. Au fost selectate toate zonele cheie din România, în așa fel încât militarii să se pregătească pentru protejarea fiecărei părți a frontierei române.

Este vorba despre 5.000 de militari, un număr foarte mare. Pe lângă soldații români, vor veni la acest antrenament și militari din Franța, Belgia, Spania, Luxemburg și Portugalia. Aceștia vor aduce o tehnică militară pe pe măsură. Este vorba despre transportoare blindate, despre tancuri sau despre lansatoare de rachete. Vor rămâne în țară până la finalul lunii noiembrie.

Vor fi luni întregi de antrenamente, iar scopul este unul extrem de important pentru viitorul flancului estic. Grupul de luptă de la Cincu va fi ridicat la nivel de brigadă. Acest lucru înseamnă că unitatea de la Cincu va putea să fie gata oricând să găzduiască aproximativ 5.000 de militari în cazul unei urgențe, în cazul unui atac.

Următorul pas al Alianței este ca grupul de luptă de la Cincu să ajungă la nivel de divizie, ceea ce ar însemna că în jurul anului 2027 sau cel mai târziu în 2028, la Cincu vor putea să fie găzduiți între 15.000 și 20.000 de militari.

Rezerviștii Armatei Române din două județe, convocaţi în cadrul unui exerciţiu de mobilizare şi antrenament. Anunțul MApN

