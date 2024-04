Experiment Digi24. Cum decurge o călătorie cu avionul de la București la Viena fără controlul pașapoartelor

O echipă Digi24 a vrut să vadă cum decurge o călătorie în Schengen Aerian. Pentru experiment a fost aleasă ca destinație capitala Austriei, țară care ne blochează intrarea totală în spațiul de liberă circulație. Deși cei care au călătorit ieri cu avionul au simțit diferența, pentru șoferii care vor să treacă granița nu s-a schimbat nimic.

În mod ironic, în prima zi în care România a fost, parțial, în spațiul de liberă circulație, unul dintre primele avioane plecate de la Otopeni a fost către Viena.

Andreea Gheorghe, reporter Digi24: "Este ora 5 dimineața, avem zborul către o țară din UE peste o oră și jumătate. Până atunci o să încerc să va arăt ce s-a schimbat în drumul spre poartă de îmbarcare, odată cu aderarea parțială la Schengen

Deloc întâmplător, am ales că destinație Austria. Este chiar țara care s-a împotrivit că România să între în spațiul de liberă destinație. Pentru că am făcut deja check-în ul online, am scanat biletul de îmbarcare, am pus bagajul pe bandă și am mers direct la controlul de securitate.

Interesant este însă de văzut cum stau lucrurile în zona în care ar fi trebuit să ne fie controlate cărțile de identitate sau pașapoartele.

Ne aflăm chiar în zona unde trebuia să arătăm buletinele și unde de cele mai multe ori se făceau cozi la care așteptăm zeci de minute. Acum, nu mai sunt polițiști de frontieră în spațiile alocate, așa că putem merge înspre poarta de îmbarcare direct.

Nici la aterizare nu mi-a mai verificat nimeni documentele, așa că totul a mers rapid. În doar câteva minute am ieșit și am ajuns în zona de unde putem să luăm tren, autobuz sau chiar taxi pentru a ajunge în oraș."

Acum deși ne mișcăm vizibil mai ușor atunci când mergem cu avionul, Austria se opune în continuare aderării noastre complete la spațiul de liberă circulație. Cea mai importantă miza, cea legată de transportul terestru până la urmă, rămâne în continuare o problemă.



Editor : G.M.