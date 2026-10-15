O explozie puternică s-a produs, joi dimineața, în comuna Sihlea din județul Vrancea. Deflagrația, care a avut loc după ce o butelie încărcată cu GPL ar fi explodat, a distrus două gospodării și o anexă, iar alte șapte gospodării din apropiere au fost avariate. Un bărbat de 53 de ani a fost grav rănit, suferind arsuri pe aproximativ jumătate din suprafața corpului. Acesta a primit îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital.

Potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24, butelia care a explodat ar fi avut o capacitate de aproximativ 1.700 de litri.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale primăriei arată amploarea deflagrației și violența suflului, care s-ar fi resimțit pe o distanță de zeci de metri.

Forța exploziei a fost atât de mare, încât atât ușile, cât și ferestrele mai multor locuințe din apropiere au fost avariate, iar pagubele s-au extins dincolo de cele două gospodării distruse.

La fața locului au loc verificări pentru a se stabili cauzele exacte ale exploziei. În același timp, oamenii din zonă încearcă să recupereze ce se mai poate și să înlăture urmele dezastrului. De asemenea, aceștia încearcă să-și anunțe vecinii care nu se aflau acasă în acel moment că locuințele lor au fost avariate.

Localnicii spun că bărbatul încerca să-și facă o cafea de dimineață, după care voia să plece la serviciu. În acel moment, ar fi explodat butelia.

Editor : C.S.