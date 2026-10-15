Live TV

Video Explozie devastatoare în județul Vrancea: o butelie cu GPL ar fi sărit în aer. Momentul deflagrației, surprins de camere

Data publicării:
explozie in vrancea
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O explozie puternică s-a produs, joi dimineața, în comuna Sihlea din județul Vrancea. Deflagrația, care a avut loc după ce o butelie încărcată cu GPL ar fi explodat, a distrus două gospodării și o anexă, iar alte șapte gospodării din apropiere au fost avariate. Un bărbat de 53 de ani a fost grav rănit, suferind arsuri pe aproximativ jumătate din suprafața corpului. Acesta a primit îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital.

Potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24, butelia care a explodat ar fi avut o capacitate de aproximativ 1.700 de litri.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale primăriei arată amploarea deflagrației și violența suflului, care s-ar fi resimțit pe o distanță de zeci de metri.

Forța exploziei a fost atât de mare, încât atât ușile, cât și ferestrele mai multor locuințe din apropiere au fost avariate, iar pagubele s-au extins dincolo de cele două gospodării distruse.

La fața locului au loc verificări pentru a se stabili cauzele exacte ale exploziei. În același timp, oamenii din zonă încearcă să recupereze ce se mai poate și să înlăture urmele dezastrului. De asemenea, aceștia încearcă să-și anunțe vecinii care nu se aflau acasă în acel moment că locuințele lor au fost avariate.

Localnicii spun că bărbatul încerca să-și facă o cafea de dimineață, după care voia să plece la serviciu. În acel moment, ar fi explodat butelia.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
traian basescu in fata ta digi24
2
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea...
Luca Niculescu.
3
Surse: PSD intră la guvernare alături de miniștri tehnocrați propuși de Nicușor Dan. PNL...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
4
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Romania Election
5
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu...
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
caii sălbatici
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație naturală. Motivul este deprimant
demolare bloc rahova
Începe demolarea blocului din Rahova afectat de explozie. Primele imagini de la operațiunea în premieră în România
seismograf cutremur
Două cutremure au avut loc duminică dimineață în zona seismică Vrancea: ce magnitudini au avut
drona profimedia
O dronă rusă de ultimă generație a explodat la doar câteva zeci de km de Chișinău și a creat cratere de jumătate de metru
bloc rahovA
Cum arată interiorul blocului din Rahova distrus de explozie: „Imaginile dezastrului abia acum încep”
Recomandările redacţiei
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca...
nicusor dan giorgia meloni prietenii coeziunii
Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru bugetul UE. Cele...
nava2
Alertă în Marea Neagră: Opt marinari dispăruți după ce o navă ar fi...
Luca Niculescu.
Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare...
Ultimele știri
SUA au îndemnat Europa să deblocheze o parte dintre activele rusești înghețate, pentru a relansa negocierile de pace în Ucraina
Cine este Dan Neculăescu, propus pentru funcția de ministru de Externe în guvernul Luca Niculescu
AUR propune ca persoanele diagnosticate cu cancer să poată ieși la pensie la 60 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu boala care l-a băgat în mormânt pe Johan Cruyff!
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova...
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Playtech
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în...
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Pensiile inclusiv cele militare se indexează din 1 ianuarie. Pensionarii primesc între 200 și 300 lei în plus
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de un bărbat pe barca în care se afla. Imaginile sunt virale: „Nu am mai văzut așa ceva...
Film Now
Viața plină de încercări a lui RJ Mitte. A îndurat tratamente crunte, și-a întreținut familia de mic și se...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro