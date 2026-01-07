Incendiu la Postul de Poliție din Sărmaș, Harghita. Acoperișul și mansarda, afectate pe 200 de metri pătrați

Un incendiu a izbucnit miercuri la Postul de Poliție din localitatea Sărmaș, județul Harghita, fiind afectate acoperișul și mansarda clădirii pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, potrivit de Agerpres.

Potrivit ISU Harghita, la fața locului intervin două echipaje de pompieri din cadrul Garda de Intervenție nr. 2 Toplița, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sărmaș.

De asemenea, a fost solicitat sprijinul unui echipaj al Electrica, pentru gestionarea situației, misiunea fiind în dinamică.

