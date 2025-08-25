Incendiu puternic de vegetație uscată, extins la un parc auto din Buzău. Ard trei TIR-uri și două microbuze

Pompierii intervin, luni după-amiază, în localitatea Tăbărăști, județul Buzău, unde un incendiu de vegetație uscată s-a extins rapid la un parc auto. Flăcările au cuprins mai multe vehicule, iar echipele de intervenție acționează pentru a limita proporțiile dezastrului, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, flăcările au cuprins trei cabine de TIR şi două microbuze, existând pericolul ca focul să se propage şi la alte autovehicule.

Două autospeciale de stingere au fost trimise la faţa locului, pompierii luptând contracronometru pentru a limita extinderea incendiului şi a proteja bunurile din apropiere.

„Intervenţia este în desfăşurare, situaţia este dinamică”, au mai transmis reprezentanţii ISU Buzău.

