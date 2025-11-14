Live TV

Începe Postul Crăciunului 2025: Obiceiuri pe care preotul le interzice până la sărbătoarea Nașterii Domnului

Data publicării:
Începe Postul Crăciunului 2025. Obiceiuri pe care preotul le interzice până la sărbătoarea Nașterii Domnului. Foto Getty Images
Începe Postul Crăciunului 2025. Obiceiuri pe care preotul le interzice până la sărbătoarea Nașterii Domnului. Foto Getty Images
Postul Crăciunului 2025 Îndemnul preotului pentru zilele din Postul Crăciunului

Postul Crăciunului începe anual pe 15 noiembrie și se încheie în Ajunul sărbătorii, pregătind credincioșii ortodocși pentru celebrarea Nașterii Mântuitorului. Pe parcursul celor aproximativ 40 de zile, oamenii își dedică timpul rugăciunii și disciplinei personale, renunțând la anumite alimente și practici. Părintele Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro care sunt principalele obiceiuri de evitat pentru a respecta cu adevărat perioada de post.

Postul Nașterii Domnului este considerat un post de asprime mijlocie, mai blând decât cel al Paștelui, fiind numit adesea și „postul bucuriei”.

Postul Crăciunului 2025

„Postul Nașterii Domnului presupune respectarea unui regim alimentar specific, care implică abținerea de la consumul de carne, ouă, produse lactate, vin și ulei. În acest interval, alimentele de origine animală sunt înlocuite cu produse vegetale. Postul este marcat, totodată, de anumite zile de dezlegare la pește, vin și ulei. Acestea sunt rânduite în zilele de sărbătoare marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox sau în cinstea sfinților locali (sfinți cinstiți într-o anumită regiune sau comunitate), cu condiția ca datele de prăznuire să nu coincidă cu zilele de luni, miercuri sau vineri, în perioada 21 noiembrie - 18 decembrie.

Adevărata valoare a postului nu stă numai în abținerea de la anumite alimente, ci în controlul asupra păcatelor și al comportamentelor greșite, acestea având o importanță mult mai mare în viața spirituală. Această perioadă reprezintă o oportunitate de a ne pregăti sufletește pentru întâlnirea cu Pruncul Iisus și de a celebra în mod autentic sărbătoarea Nașterii Domnului.”, a declarat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Semnificația celor 40 de zile de post

„În Sfânta Scriptură, perioada de 40 de zile este rânduită ca timp de pregătire și curățire spirituală, apropiind oamenii de Dumnezeu. Această durată simbolică apare în momente cheie ale istoriei biblice: Moise a postit 40 de zile pe Muntele Sinai înainte de a primi Tablele Legii, Ilie a petrecut 40 de zile în post până la Muntele Horeb, iar Mântuitorul a stat 40 de zile în deșert înainte de a începe propovăduirea Evangheliei, adică înainte de a transmite oamenilor învățătura Sa despre Dumnezeu și mântuire.”, a adăugat sursa Digi24

  • Tablele Legii, cunoscute și ca Tablele de Piatră sau Tablele lui Moise, în Biblia ebraică, au fost cele două bucăți de piatră inscripționate cu cele Zece Porunci.

Îndemnul preotului pentru zilele din Postul Crăciunului

„Hotărârea constituie primul pas pentru cei care își doresc să țină post. Nu trebuie să ne temem de eventuale greșeli sau eșecuri, întrucât postul nu este o competiție sau un examen, ci un parcurs de transformare spirituală. Chiar și în fața numeroaselor încercări, trebuie să ne păstrăm inima curată și plină de iubire față de aproapele nostru și, mai ales, față de Dumnezeu.’’, a explicat preotul

Obiceiuri recomandate în postul Crăciunului

„Vom posti cu adevărat atunci când ne vom ruga mai mult, când vom merge la spovedanie și ne vom apropia de Sfânta Împărtășanie. În acest sens, va trebui să închidem alte surse care ne distrag atenția (ecrane/telefoane, tablete etc) și să deschidem Sfânta Evanghelie și cărțile de rugăciuni.

Este esențial să ne detașăm de rutina zilnică și să ne orientăm spre fapte bune, precum vizitele la bolnavi, pregătirea unor daruri pentru copiii nevoiași sau oferirea sprijinului celor aflați în dificultate. Astfel, postul devine un exercițiu de generozitate și empatie. Numai prin aceste gesturi putem elibera inima de „secul” - egoism, mânie sau nepăsare - și o putem umple cu iubire, fără de care nu ne putem înfățișa înaintea lui Dumnezeu în ziua sărbătoririi Nașterii Fiului Său.”, conchide preotul Dan Damaschin

