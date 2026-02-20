Influencerul Adonis Live, reținut pentru că l-ar fi lovit pe fratele tânărului care a murit după ce s-a drogat în garajul lui „Maru”

Influencerul străin care a lovit cu pumnul un tânăr de 20 de ani în timpul unei transmisiuni live pe o reţea socială a fost reținut, a anunţat vineri Poliţia Capitalei. Vicitma ar fi fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”.

Este vorba despre influencerul Adonis Live, spun surse judiciare citate de Agerpres.

DGPMB preciza, joi, că poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 1 au fost sesizaţi, în jurul orei 15:30, prin apel 112, şi ulterior prin plângere, cu privire la faptul că un tânăr ar fi fost agresat fizic de către un altul, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 1.

Potrivit poliţiştilor, la faţa locului a fost identificat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care prezenta leziuni la nivelul feţei, precum şi un altul, cetăţean străin, în vârstă de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei. Un echipaj de prim-ajutor a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate, aceasta refuzând transportul la spital.

„Din primele verificări a reieşit faptul că, în jurul orei 14:00, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct. Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe reţelele sociale. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuţii contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feţei", precizează Poliţia Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, a informat DGPMB.

Editor : M.B.