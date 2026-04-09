Live TV

Joia Mare, ziua cu cele mai importante tradiții din Săptămâna Patimilor 2026. Ce obiceiuri sunt interzise pe 9 aprilie

Data publicării:
Joia Mare din Săptămâna Patimilor 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce simbolizează Joia Mare din Săptămâna Patimilor 2026 Cele mai importante tradiții și obiceiuri în Joia Neagră Obiceiuri interzise în Joia Mare, pe 9 aprilie 2026

Joia Mare, marcată în acest an pe 9 aprilie și cunoscută în tradiția populară drept Joia Neagră, se numără printre cele mai încărcate de solemnitate momente ale Săptămânii Patimilor. Cu această ocazie, credincioșii evocă patru episoade esențiale din viața Mântuitorului Iisus, care pun în lumină valori fundamentale precum iubirea, smerenia și spiritul de sacrificiu. În același timp, obiceiurile străvechi sunt respectate cu sfințenie, iar rânduielile bisericești - printre care denia celor 12 Evanghelii și scoaterea solemnă a Sfintei Cruci - reunesc comunitatea în rugăciune și reflecție. Preotul Marius Oblu a explicat pentru Digi24.ro care sunt practicile interzise în această zi, dar și semnificația lor în viața spirituală a enoriașilor.

În Joia Mare, credincioșii respectă tradiția vopsirii ouălor în roșu și participă la slujbele de seară, marcând astfel începutul pregătirilor atât sufletești, cât și gospodărești pentru sărbătoarea Paștelui.

Ce simbolizează Joia Mare din Săptămâna Patimilor 2026

Cunoscută și sub denumirea de Joia Patimilor, această zi evocă patru momente esențiale din viața și suferința Mântuitorului Iisus, evidențiind smerenia, iubirea și spiritul de sacrificiu. Sunt rememorate spălarea picioarelor ucenicilor - un gest de profundă umilință -, instituirea Sfintei Euharistii în cadrul Cinei celei de Taină, rugăciunea arhierească din Grădina Ghetsimani și debutul Patimilor, marcat de actul trădării.

Spre seară, în cadrul deniei, credincioșii iau parte la citirea celor 12 Evanghelii, aprind lumânări și îngenunchează, retrăind simbolic suferința și jertfa lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. La finalul slujbei, Sfânta Cruce este purtată solemn în naosul bisericii, iar atmosfera de profundă reculegere și evlavie încheie acest moment de intensă pregătire spirituală înaintea praznicului Învierii.

Cele mai importante tradiții și obiceiuri în Joia Neagră

Joia Mare marchează debutul ultimelor momente din Săptămâna Patimilor, fiind o perioadă încărcată atât de semnificații religioase profunde, cât și de obiceiuri populare bine înrădăcinate în tradiția românească.

„Potrivit tradiției, această zi este consacrată vopsirii ouălor de Paște în culoarea roșie, simbol al vieții și al jertfei lui Hristos. Ouăle sunt păstrate cu grijă pentru a fi consumate în ziua Învierii, iar cojile lor, conform credințelor populare, sunt îngropate pentru a feri animalele din gospodărie de boli. În același timp, gospodinele pregătesc aluatul pentru pască și cozonaci, punând astfel bazele unei mese festive îmbelșugate.

Dincolo de dimensiunea tradițională, data de 9 aprilie oferă și un prilej de introspecție și purificare spirituală. Credincioșii sunt îndemnați să participe la Spovedanie și Împărtășanie, pentru a-și limpezi conștiința și a se apropia de valorile autentice ale credinței.

Respectarea postului rămâne esențială în această perioadă, fiind permisă doar hrana simplă, fără preparare termică. În lăcașurile de cult, clopotele încetează să mai fie trase, locul lor fiind luat de sunetul toacei, care menține atmosfera de reculegere și solemnitate.”, a explicat preotul

Totodată, Joia Mare este considerată ultima zi dedicată pomenirii celor trecuți în neființă. Tradiția spune că, pentru scurt timp, sufletele acestora revin în locuințele celor vii. În anumite regiuni, sunt aprinse focuri ritualice în curți sau în cimitire, menite să alunge spiritele rele și să aducă protecție gospodăriilor. De asemenea, tinerele respectă diverse practici cu caracter divinatoriu, precum legarea unei ațe în 12 noduri, fiecare însoțit de o dorință, sau așezarea acesteia sub pernă, în speranța că își vor visa viitorul ales.

Obiceiuri interzise în Joia Mare, pe 9 aprilie 2026

„În Joia Mare, tradițiile populare recomandă să fim deosebit de atenți la comportamentul nostru. În această zi nu se spală haine și femeile nu au voie să coasă, pentru că orice activitate gospodărească care implică apă sau acul este considerată nepotrivită într-o zi de mare evlavie. Totodată, nu este bine să dormi la prânz, o superstiție răspândită adesea, care spune că cei care se odihnesc în această zi vor fi leneși tot anul. Obiceiul subliniază vigilența și respectul față de semnificația sacră a Joiei Mari.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Un alt gest interzis, potrivit tradițiilor, este sărutul între prieteni sau apropiați, amintind de „Sărutul lui Iuda” din grădina Ghetsimani. În Evanghelii, acest sărut a fost semnul trădării lui Iisus, iar evitarea sa în Joia Mare simbolizează amintirea acestui gest și importanța fidelității și a respectului față de valorile creștine.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump richard nixon
Trump urmează modelul Nixon: tactica „nebunului” funcționează, dar...
mae
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
Donald Trump meets with Mark Rutte - Washington, United States - 13 Mar 2025
Rutte înțelege dezamăgirea lui Trump privind NATO: Unele țări puse la...
pompa benzina
Ministrul Energiei: La fiecare creștere cu 10 dolari a barilului de...
Ultimele știri
Românii, printre cei mai implicați angajați din Europa. Clasamentul global al stresului: diferențe majore între americani și europeni
De ce se vopsesc ouăle roșii de Paște 2026. Semnificația tradiției respectate de români în fiecare an
The Guardian: Într-un război fără câștigători, Netanyahu pare să fi piedut cel mai mult
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a ignorat sfatul medicilor pentru naționala României: „Nu am ce să fac. Așa am început, așa...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Casa de Pensii, eșec total cu biletele de tratament. Mult mai puține, întârziate 4 luni. Când începe programul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...