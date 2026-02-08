Live TV

Dosarele Epstein: O româncă fotomodel ar fi fost dusă la o cină privată la Palatul Buckingham pentru fostul prinț Andrew

Prințul Andrew apare menționat de mai multe ori în Dosarele Epstein FOTO Dosarele Epstein

Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie Daily Mail. O serie de e-mailuri dezvăluie modul în care Andrew i-a distrat pe Epstein şi patru femei, printre care fotomodelul de la Bucureşti şi o altă din Rusia, la Palat, în timp ce regina Elisabeta era plecată la Palatul Balmoral.

Epstein a descris-o pe românca, care avea puţin peste 20 de ani, ca fiind „foarte drăguţă” şi i-a spus că a fost „perfectă”. El a spus că Andrew a considerat-o „frumoasă”, adăugând: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”.

Şi, într-o aparentă referire la evenimentele serii, infractorul sexual i-a scris lui Andrew: „Foarte distractiv, mai târziu”, la care prinţul de atunci a răspuns cu entuziasm: „Da, te rog!”.

Nu este clar dacă tânăra româncă era una dintre numeroasele victime ale abuzurilor sexuale ale lui Epstein, dar ultimele dezvăluiri din dosarele Epstein au alimentat apelurile adresate Poliţiei Metropolitane de a deschide o anchetă penală împotriva lui Andrew.

De asemenea, acest lucru ridică noi întrebări cu privire la ceea ce ştiau apropiaţii familiei regale despre interacţiunile sale cu Epstein şi reţeaua sa de tinere din reşedinţele regale.

Autorul regal Andrew Lownie a declarat: „Avem acum multe poveşti despre femei care au fost duse la Andrew şi cred că există motive întemeiate pentru ca Poliţia Metropolitană să redeschidă cazul”.

„Palatul are registre de vizitatori şi trebuie să lanseze propria anchetă privind securitatea palatelor regale şi dacă legea a fost încălcată. Ar trebui să transmită aceste informaţii autorităţilor de aplicare a legii”.

Consecinţele dosarului Epstein au continuat să-i afecteze atât pe Andrew, cât şi pe guvern, legăturile fostului ministru şi ambasador Peter Mandelson cu pedofilul fiind supuse unei analize intense.

Documentele publicate de Departamentul de Justiţie al SUA la sfârşitul săptămânii trecute sugerează că Andrew a organizat o cină intimă cu Epstein şi trei femei - numite doar Sarah, Sue şi Vera - la Palatul Buckingham în septembrie 2010. Una dintre cele trei era un fotomodel din Rusia.

Andrew i-a promis „multă intimitate” infractorului sexual condamnat, la puţin peste un an după ce acesta a fost iertat de o pedeapsă de 18 luni cu închisoarea pentru ademenirea unei minore.

Dar acum MoS a descoperit alte documente care dezvăluie că o a patra femeie a fost adăugată pe lista de invitaţi în seara cinei.

Într-o scrisoare adresată lui Andrew la ora 18:41, în 27 septembrie 2010, Epstein i-a spus viitorului duce să „mai adauge una”, descriind-o pe invitată ca fiind „româncă, foarte drăguţă”. Andrew a răspuns „nicio problemă”.

Femeia l-a întâlnit pe Epstein la casa lui Ghislaine Maxwell din Belgravia, înainte de a fi condusă la Palatul Buckingham.

Fosta casă a lui Maxwell este locul în care Virginia Giuffre, una dintre victimele lui Epstein, a afirmat că a întreţinut relaţii sexuale cu Andrew în 2001 - acuzaţii pe care acesta le-a negat întotdeauna cu vehemenţă.

Din documente nu reiese clar ce s-a întâmplat în acea noapte, dar a doua zi dimineaţă, Epstein, pe atunci în vârstă de 57 de ani, i-a trimis un e-mail lui Andrew în care scria: „M-am distrat de minune”.

Între timp, femeia i-a mulţumit lui Epstein, spunând că a fost o „experienţă unică în viaţă”.

El i-a răspuns amintindu-i că aproape a refuzat invitaţia, deoarece nu-i plăceau blugii pe care îi purta, înainte de a adăuga: „Erai perfectă şi Andrew te-a găsit frumoasă. Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”.

Femeia, pe care MoS nu o numeşte, nu a răspuns în acest weekend când a fost întrebată dacă a fost victima lui Epstein. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze, iar Andrew nu a răspuns.

Dezvăluirea vine după ce poliţia din Thames Valley a declarat că va examina o acuzaţie conform căreia Epstein ar fi trimis o femeie în Marea Britanie pentru a întreţine relaţii sexuale cu Andrew la Royal Lodge, fosta sa reşedinţă cu 30 de camere din Windsor.

Este pentru prima dată când o victimă a lui Epstein susţine că a avut loc o relaţie sexuală într-o reşedinţă regală.

MoS a descoperit că femeia din România care l-a întâlnit pe Andrew în 2010 a intrat în vizorul lui Epstein pe când era studentă la Bucureşti în 2008 - în acelaşi an în care finanţatorul a fost închis pentru că a procurat o minoră pentru prostituţie.

E-mailurile arată că ea l-a vizitat pe Epstein în Florida şi Paris şi că pedofilul pare să-i fi plătit chiria şi facturile la dentist.

În mai 2010, la scurt timp după ce s-a mutat în Marea Britanie, Epstein a ajutat-o să obţină un loc de muncă prin intermediul omului de afaceri britanic multimilionar Lyndon Lea.

Epstein i-a spus lui Lea că era o „prietenă bună, fost fotomodel din România, absolventă a unei facultăţi de afaceri, dornică să înceapă o slujbă adevărată... Sunt sigur că va excela”.

Lea, care ajută la conducerea unei organizaţii caritabile împotriva traficului de persoane, i-a spus mai târziu lui Epstein că i-a aranjat un stagiu plătit în Londra. El nu a răspuns la solicitarea de a comenta.

Epstein le oferea adesea cadouri şi asistenţă în carieră tinerelor femei pentru a le pregăti înainte de a le controla.

Într-un mesaj adresat femeii din România, el i-a cerut să-i scrie imediat cât de mult îi lipseşte.

În octombrie 2010, după vizita ei la Palat, el a criticat-o aspru pentru că părea să-i ignore sfaturile. „Te-am susţinut timp de peste doi ani”, i-a spus el. „Ai urmat propria cale, în ciuda sugestiilor mele ferme. Ca şi în noaptea noastră la Palat, a fost uşor, ai fost perfectă şi nimănui nu i-a păsat de hainele tale. Te voi ajuta DUPĂ şi numai DUPĂ ce vei începe să te ajuţi singură”.

Vineri, Poliţia Metropolitană care anchetează acuzaţiile de abuz în serviciu au percheziţionat cele două locuinţe ale lui Peter Mandelson.

Avocatul specializat în infracţiuni financiare Adrian Darbishire KC a făcut o vizită de 90 de minute la locuinţa din Londra a lordului.

Ghislaine Maxwell, închisă pentru complicitate la infracţiunile lui Epstein, urmează să depună mărturie luni, în faţa Congresului, prin videoconferinţă, dar se aşteaptă să rămână tăcută de teamă să nu se incrimineze, conform Daily Mail.

