Mesajul Jandarmeriei înaintea protestului de mâine: „Nu suntem serviciul discreționar al nimănui”

Autoritățile nu vor tolera comporatmentele violente și nu vor sta impasibile în fața manifestărilor care sunt în afara cadrului legal, a declarat, joi, șeful serviciului de comunicare al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, cu o zi înaintea mitingului diasporei.

„De asemenea, nu vom accepta niciun fel de insubordonare civică sau de acțiuni violente care urmăresc destabilizarea socială sau destabilizarea ordinii de drept și a ordinii constituționale”, a adăugat Marius Militaru.

El a îndemnat participanţii la protestul din 10 august să se delimiteze de incitările la violenţă care au apărut în ultimele zile în spaţiul public. „Recomandăm tuturor să se delimiteze cu fermitate de acest tip de afirmaţii care nu fac decât să crească riscul radicalizării la adresa forţelor de ordine, cu scopul de a obţine o reacţie”, a spus Militaru, într-o conferinţă de presă, la sediul Jandarmeriei Române, potrivit Agerpres.

„De asemenea, este foarte important să înțelegem că Jandarmeria nu se confruntă cu cetățenii sau cu participanții la o adunare publică. Rolul nostru este de asigura ordinea de drept, siguranța participanților , dar și a celorlalți care nu au legătură cu protestul. Să ne exprimăm cu toții într-un mod pașnic. Jandarmeria Română este echidistantă politic. Nu suntem trupe pretoriene, nu suntem serviciul discreționar al nimănui, suntem în sprijinul cetățeanului și furnizăm un serviciu public”, a adăugat șeful serviciului de comunicare al Jandarmeriei Române.

Pe de altă parte, Militaru a ținut să precizeze că Jandarmeria nu va face precizări în legătură cu numărul participanților la protestul diasporei.

„Dispozitivul nostru va fi dimensionat în mod gradual în funcție de numărul de participanți prezenți în spațiul public. Dacă va fi nevoie de suplimentare, vom face asta”, a declarat, la rândul său, Georgian Enache, purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei București.

Ovidiu Grosu, cel care s-a autointitulat „adevăratul organizator al protestului diasporei din 10 august” şi i-a îndemnat pe protestatari să recurgă la acte de violenţă împotriva forţelor de ordine, a fost pus sub acuzare miercuri de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică.



Grosu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe obligaţii: să nu folosească sisteme informatice ce au conexiunea de date activă (să nu utilizeze Internetul); să nu depăşească limita teritorială a judeţului de reşedinţă decât cu încuviinţarea prealabilă a DIICOT; să nu acorde interviuri; să nu participe la adunări publice; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.



Procurorii DIICOT au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Ovidiu Grosu pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică, prev.de art. 332 alin.1 din Legea nr. 535/2004, cu referire la art. 32 alin.1 lit.a) şi c) din Legea nr. 535/2004.



Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Investigare a Infracţiunilor de Terorism.

Sute de români care muncesc şi trăiesc în străinătate se întorc acasă, în aceste zile. Vămile sunt pline, mai ales în vestul ţării. Mulţi dintre ei spun că vor participa la protestul de mâine față de actuala guvernare. La vama Borş, românii din Diaspora au fost întâmpinaţi cu steaguri, iar în mai multe oraşe din ţară oamenii au ieşit în stradă, au strigat lozinci anti-PSD şi au pus la punct detaliile plecării pentru marele protest din Bucureşti.

