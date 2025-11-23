Live TV

Video Noi puteri pentru poliția locală: Un proiect MAI prevede ca aceștia să amendeze șoferi și să verifice actele mașinii

stema politiei locale din romania

Polițiștii locali ar putea primi atribuții mai mari în trafic. Conform unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii locali vor putea să oprească șoferii, să le verifice actele, să dea amenzi și chiar să dispună ridicarea mașinilor parcate neregulamentar.

Noul proiect de lege al MAI, care se află în dezbatere publică, le oferă mai multă putere polițiștilor locali. Aceștia pot opri vehicule și pot solicita actele mașinii, permisul auto, dar și documentele de proveniență a mărfii pe care o transportă conducătorii auto.

Șoferii, la rândul lor, au obligația să înmâneze toate documentele care le sunt solicitate de către poliția locală, altfel riscă să fie sancționați cu 6 până la 8 puncte de amendă, adică până la 1.600 de lei.

Potrivit noului proiect propus de MAI, polițiștii locali îi pot sancționa pe șoferii care opresc sau care staționează neregulamentar, pe pietonii, bicicliștii, conducătorii de trotinete electrice dar și pe căruțașii care nu respectă regulile de circulație. De asemenea, pot sancționa pe șoferii care sunt agresivi fizic sau verbal cu ceilalți participanți la trafic.

În prezent, atribuțiile poliției locale sunt limitate. Noul proiect de lege se află în dezbatere publică, după care va fi publicat în Monitorul Oficial.

Citește și: Senatul a făcut primul pas spre reglementarea bodycam-urilor folosite de poliția locală. Cât timp sunt păstrate imaginile

