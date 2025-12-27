Live TV

O mașină de poliție aflată în misiune în Constanța s-a ciocnit cu un alt vehicul. Doi agenți și celălalt șofer, duși la spital

O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier, sâmbătă seara, în Medgidia, Constanța, iar în urma impactului, doi poliţişti şi celălalt şofer au fost transportaţi la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că sâmbătă, în jurul orei 21.00, la intersecţia străzilor Ovidiu cu Română din Medgidia, a avut loc un accident rutier. 

În eveniment au fost implicate un autoturism condus de un bărbat de 23 de ani şi o autospecială de poliţie, în care se aflau doi poliţişti. 

„Menţionăm faptul că autospeciala de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Cei doi conducători auto au fost testaţi pentru a se vedea dacă au consumat băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ.

În urma evenimentului, a rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătorului autoturismului, precum şi a celor doi poliţişti, care au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.
 
Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier.

