O mină marină a fost găsită în zona poligonului Midia. Anunțul MApN

O mină marină a fost observată, miercuri, pe plaja din dreptul poligonului Midia, iar la faţa locului se deplasează specialiştii pentru neutralizarea acesteia.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, miercuri, că, în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eşuată, pe plaja din dreptul poligonului. 

„Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi a fost pusă în aplicare procedura operaţională specifică acestei situaţii. O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acţionează pentru identificarea şi pentru neutralizarea minei descoperite”, au transmis reprezentanţii MApN. 

Un incident similar a avut loc, în august 2025, mina fiind descoperită pe plajă la Vadu. 

