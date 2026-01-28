O mină marină a fost găsită în zona poligonului Midia. Anunțul MApN

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, miercuri, că, în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eşuată, pe plaja din dreptul poligonului.
„Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi a fost pusă în aplicare procedura operaţională specifică acestei situaţii. O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acţionează pentru identificarea şi pentru neutralizarea minei descoperite”, au transmis reprezentanţii MApN.