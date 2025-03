Patru victime ale incendiului din Macedonia de Nord au ajuns la Vilnius cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) transmite luni că patru dintre victimele incendiului din Macedonia de Nord au ajuns în siguranţă în Vilnius, pentru a fi tratate, medicul SMURD Marius Ciobanu apreciind că situaţia îi aminteşte de cazul Colectiv din urmă cu zece ani.

Cei patru răniţi au fost transportaţi cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române. „A fost o misiune dificilă din punct de vedere al organizării, o misiune ce îmi aduce aminte de ce am păţit şi noi acum ceva timp în perioada Colectiv, în care am primit şi noi ajutor de la alte state. Acelaşi lucru l-am făcut şi noi astăzi, am mers să sprijinim colegii medici din Macedonia de Nord. Am transportat în Lituania patru victime tinere, în stare extrem de gravă, intubate şi ventilate mecanic”, a afirmat Marius Ciobanu, potrivit unui mesaj video transmis de MApN.

Potrivit medicului, starea pacienţilor a fost staţionară în timpul zborului. „Totul s-a desfăşurat conform planului iar noi suntem foarte bucuroşi că am reuşit să ajutăm Macedonia de Nord în astfel de situaţii”, a spus pilot locotenent comandor Diana Apostol.

România este una dintre ţările Uniunii Europene care s-au oferit să ajute Macedonia de Nord după ce un incendiu devastator dintr-un club din această ţară a ucis peste 50 de persoane şi a făcut multiple victime.

Macedonia de Nord a activat mecanismul de protecţie civilă al UE, solicitând asistenţă pentru evacuarea a 15 pacienţi cu arsuri grave. Nouă ţări europene au reacţionat rapid - Croaţia, Grecia, România, Slovenia, Suedia, Lituania, Ungaria, Luxemburg şi Norvegia -, făcând imediat oferte de asistenţă prin intermediul mecanismului.

Mai mulţi pacienţi au fost deja evacuaţi de Luxemburg în Ungaria iar România a transportat pacienţi spre Lituania. UE coordonează transportul şi pentru alţi pacienţi către ţările care au oferit tratament. UE rămâne în strânsă legătură cu autorităţile naţionale din Macedonia de Nord şi este pregătită să mobilizeze o asistenţă sporită, dacă este necesar.

Luni, MApN a informat că o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat de la Otopeni pentru a executa o misiune umanitară pentru transportul a patru pacienţi diagnosticaţi cu arsuri de la Skopje, Macedonia de Nord, la un spital din Vilnius, Lituania.

În primele ore ale zilei de duminică, într-un club de noapte din Kocani, Macedonia de Nord, a izbucnit un incendiu care a ucis 59 de persoane şi a rănit peste 155.

