Pelerinaj de Florii 2026 în Capitală: Programul procesiunii și restricții de circulație pe 4 aprilie

În contextul desfășurării pelerinajului de Florii, organizat sâmbătă, 4 aprilie, în Capitală, manifestările urmând să înceapă la ora 15:00, la Catedrala Națională, Brigada Rutieră a anunțat instituirea unor măsuri speciale de circulație pe principalele artere din centrul orașului. Procesiunea religioasă organizată de Mitropolia Munteniei și Dobrogei va implica restricții de trafic pe traseul de deplasare al credincioșilor până la Catedrala Patriarhală.

Autoritățile fac apel la conducătorii auto și pietoni să respecte indicațiile polițiștilor și să adopte un comportament preventiv pentru menținerea siguranței rutiere.

Pelerinaj de Florii în București: Programul procesiunii din 4 aprilie

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, în ajunul marii sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor vor organiza, în București, Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoți, monahi, monahii și credincioși mireni din Capitală și din județul Ilfov.

Pelerinajul va începe la Catedrala Națională și se va desfășura pe următorul traseu:

Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire), Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească (a doua oprire), Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.

Procesiunea se va încheia la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinați de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Momentele principale ale pelerinajului:

Orele 15:00 - Slujba Vecerniei la Catedrala Națională;

Orele 16:00 - la Catedrala Națională va avea loc sfințirea ramurilor de salcie, care vor fi apoi oferite credincioșilor prezenți;

Orele 16:15 - plecare în procesiune de la Catedrala Națională spre Catedrala Patriarhală;

Orele 16:30 - oprire la Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire);

Orele 17:30 - procesiunea ajunge la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei (a doua oprire);

Orele 17:35 - plecare spre Catedrala Patriarhală;

Orele 17:45 - sosire la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinați de către Preafericitul Părinte Daniel, care va sfinți icoana praznicului „Intrării Domnului în Ierusalim”, va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și va adresa un cuvânt de învățătură. (Sursa: Basilica/ Arhiepiscopia Bucureștilor)

Restricții de circulație în București cu ocazia pelerinajului de Florii

Procesiunea religioasă organizată de Mitropolia Munteniei și Dobrogei va implica restricții de trafic aplicate dinamic pe traseul dintre Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală. Astfel, printr-un comunicat de presă, autoritățile recomandă următoarele rute ocolitoare:

Șoseaua Panduri - Bd. Tudor Vladimirescu - Șoseaua Viilor;

Șoseaua Panduri - Str. Prof. Dr. Iosif Rainer - Bd. Eroilor - Bd. Eroii Sanitari - Splaiul Independenței.

În funcție de numărul participanților, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricționare a traficul rutier în dinamică pe traseul de deplasare, astfel încât fluența și siguranța participanților la traficul rutier să nu fie afectată.

Totodată solicită conducătorilor de autovehicule:

să circule cu prudență și să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere;

să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;

să oprească ori să staționeze doar în locurile special amenajate;

să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri;

să își păstreze calmul și să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate;

să evite să circule, pe cât posibil, în perimetrul adiacent locului de desfășurare a evenimentului;

să reducă viteza atunci când trec pe lângă grupurile de credincioși și să evite pe timpul deplasării, manifestările de natură a pune în pericol siguranța lor, dar și a celorlalți participanți la trafic.

Pietonilor le recomandăm să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenţia de a traversa

