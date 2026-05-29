Restricții de circulație în minivacanța de Rusalii 2026: Limitări de trafic pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale

Șoferii de camioane vor avea restricții de circulație în minivacanța de Rusalii, pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale importante din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că măsura va fi aplicată în perioada 30 mai - 1 iunie 2026, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu scopul de a fluidiza traficul și de a reduce riscul producerii unor incidente rutiere în zilele cu trafic intens.

Restricțiile de circulație vor fi aplicate pe unele dintre cele mai tranzitate drumuri din România, în contextul în care sfârșitul de săptămână coincide atât cu sărbătoarea Rusaliilor, cât și cu Ziua Copilului.

Restricții de circulație cu ocazia sărbătorii Rusaliilor

Potrivit CNAIR, restricțiile sunt instituite în baza prevederilor Ordinului MT - MAI nr. 1249-132/2018 și vizează vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Sunt exceptate autovehiculele destinate exclusiv transportului de persoane.

Măsura va fi valabilă sâmbătă, 30 mai, duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie 2026, pe mai multe sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene intens circulate în perioada sezonului estival și a weekendurilor prelungite.

Pe Autostrada A2 București - Constanța, restricțiile vor intra în vigoare sâmbătă, între orele 16:00 și 22:00, iar duminică și luni circulația vehiculelor de mare tonaj va fi interzisă între orele 06:00 și 22:00. Același interval orar va fi aplicat și pe DN39 Agigea - Mangalia, unul dintre cele mai aglomerate trasee spre litoral în timpul minivacanțelor și al sezonului turistic.

În cazul DN7, pe sectorul Pitești - Râmnicu Vâlcea - Veștem, interdicția va începe sâmbătă de la ora 18:00 și va fi menținută până la ora 22:00. Pentru zilele de duminică și luni, restricțiile vor fi valabile între orele 06:00 și 22:00.

Măsura are scopul de a evita blocajele în trafic

Autoritățile precizează că decizia a fost luată în contextul creșterii valorilor de trafic din minivacanța de Rusalii și de Ziua Copilului, perioadă în care mii de persoane sunt așteptate să plece spre litoral, stațiunile montane sau alte zone turistice. Prin limitarea circulației autovehiculelor de mare tonaj pe principalele rute de tranzit, CNAIR urmărește reducerea aglomerației și creșterea siguranței rutiere pe drumurile naționale și autostrăzile intens utilizate.

Instituția atrage atenția că nerespectarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă.

