Percheziţii la presupuşi traficanţi de droguri de mare risc. Foloseau două fete, de 13 şi 15 ani, pentru distribuție

Poliţiştii fac, marţi, mai multe percheziţii la locuinţele a şase presupuşi traficanţi de droguri suspectaţi că, începând din 2024, ar fi procurat, deţinut şi vândut, în special în zona Gării de Nord din Timişoara, produse psihoactive şi droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, pentru a minimiza riscul de a fi prinşi, una dintre persoane ar fi folosit pentru distribuţie două fete cu vârste de 15 şi 13 ani.

Potrivit IPJ timiş, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Timişoara au pus în aplicare 19 mandate de percheziţie domiciliară, în două cauze penale.

Astfel, în prima cauză penală, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara, au pus în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Timişoara, într-un caz privind efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive şi trafic de droguri de mare risc, potrivit News.ro.

Actele de urmărire penală relevă că, începând cu anul 2024, şase persoane (trei femei şi trei bărbaţi), ar fi procurat, deţinut şi vândut produse psihoactive, dar şi droguri de mare risc. Substanţele interzise ar fi fost comercializate preponderant în zona Gării de Nord, din Timişoara, iar, pentru a minimiza riscul de a fi prinşi, una dintre persoane, majoră, ar fi folosit pentru distribuţie două persoane minore, de 15 şi 13 ani.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate aproximativ 60 de doze de produs psihoactiv vândut de suspecţi cu sume între 150 şi 500 de lei la o tranzacţie.

Audierile se vor desfăşura la sediul DIICOT Serviciul Teritorial Timişoara.

În cea de-a doua cauză penală, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Timişoara, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, au pus în aplicare 14 mandate de percheziţie domiciliară şi fac cercetări cu privire la o parte dintre persoanele cercetate în prima cauză penală, şi pentru furt, tăinuire şi instigare la tăinuire, existând indicii rezonabile că o parte dintre consumatori ar fi achiziţionat drogurile în schimbul unor bunuri furate.

Pe parcursul cercetărilor, poliţiştii Inspectoratului de Poliţei Judeţean Timiş, Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Timişoara şi jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş şi Grupării de Jandarmi Mobile Timişoara au depistat de 154 de ori operaţiuni de trafic de droguri şi cu substanţe cu efect psihoactiv.

