Au apăut primele imagini cu momentul deflagrației din Buftea, iar înregistrările surprind zgomotul puternic al exploziei. Cinci oameni au fost răniți, iar două dintre victime sunt în stare critică. Zona din jurul clădirii avariate rămâne complet închisă, deoarece există risc de prăbușire.

Una dintre victime a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului și ar putea fi transportată în străinătate, la un spital specializat în tratamentul pacienților cu arsuri severe. Autoritățile au interzis accesul în zona afectată, iar nicio persoană nu are voie să se apropie de clădire până la finalizarea raportului tehnic privind structura imobilului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri la Digi24 că este îngrijorat de numărul explozilor din ultimele săptămâni și avertizează că pericolul crește odată cu scăderea temperaturilor. El a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi demarate controale în toate spitalele care au instalații de gaz.

El a precizat că minorul rănit în explozie, internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, are o evoluție favorabilă și ar putea fi externat în următoarele zile. Bărbatul de 56 de ani, aflat la Spitalul de Arși, are arsuri de gradul doi pe mai puțin de 20% din suprafața corpului, este conștient și respiră fără ajutor, astfel încât nu mai este necesar transferul în străinătate, cum se estima inițial.

Cel mai grav rămâne pacientul de 65 de ani internat la Spitalul Floreasca. Acesta a suferit un stop cardiorespirator chiar la locul exploziei, a fost resuscitat și transportat la spital, unde este în continuare intubat, ventilat mecanic și are un prognostic rezervat.

