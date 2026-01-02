Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare

Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București pentru a marca sărbătoarea Botezului Domnului. Ceremoniile vor începe cu Sfânta Liturghie, de la ora 8:30, iar la ora 10:30, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) în pridvorul Reședinței Patriarhale. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților, participanții vor putea primi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.

Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în biserica ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului.

Programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura conform următorului program:

Între orele 08:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena;

Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă;

Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.

În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru (0,5 litri). (Sursa: Biroul de Presă al Patriarhiei Române)

Ce este Agheasma Mare

Agheasma Mare este apa sfințită în cadrul Slujbei Sfințirii Mari a apei, oficiată în mod tradițional de Bobotează. Credincioșii o folosesc pentru binecuvântarea locuințelor și consum în scop spiritual, fiind considerată purificatoare și protectoare. Spre deosebire de Agheasma mică, care poate fi sfințită la diverse slujbe din biserică pe parcursul anului, Agheasma Mare este săvârșită o singură dată pe an și are o valoare simbolică deosebită, marcând Botezul Domnului. Apa sfințită de Bobotează se ia dimineața, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie.

