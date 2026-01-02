Live TV

Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare

Data publicării:
Slujba de Bobotează 2026. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Slujba de Bobotează 2026. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Din articol
Programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală

Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București pentru a marca sărbătoarea Botezului Domnului. Ceremoniile vor începe cu Sfânta Liturghie, de la ora 8:30, iar la ora 10:30, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) în pridvorul Reședinței Patriarhale. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților, participanții vor putea primi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.

Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în biserica ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului. 

Programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura conform următorului program:

  • Între orele 08:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena;
  • Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă;
  • Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.

În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru (0,5 litri). (Sursa: Biroul de Presă al Patriarhiei Române)

Ce este Agheasma Mare

Agheasma Mare este apa sfințită în cadrul Slujbei Sfințirii Mari a apei, oficiată în mod tradițional de Bobotează. Credincioșii o folosesc pentru binecuvântarea locuințelor și consum în scop spiritual, fiind considerată purificatoare și protectoare. Spre deosebire de Agheasma mică, care poate fi sfințită la diverse slujbe din biserică pe parcursul anului, Agheasma Mare este săvârșită o singură dată pe an și are o valoare simbolică deosebită, marcând Botezul Domnului. Apa sfințită de Bobotează se ia dimineața, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
4
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sărbători cu cruce roșie în luna ianuarie 2026. Foto Getty Images
Calendar ortodox pentru ianuarie 2026: Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului
Arhiepiscopul Tomisului,
ÎPS Teodosie s-a împiedicat la slujba de sfințire a apei pentru Bobotează. Mii de oameni, așteptați astăzi să ia agheasmă în Constanța
Boboteaza 2025, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 ianuarie. Foto Shutterstock
Boboteaza 2025, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 ianuarie. Ce nu ai voie să faci astăzi, de Botezul lui Hristos
472332541_988248533352408_8786591343779003571_n
Arhiepiscopul Tomisului a oficiat Slujba de Sfinţire Mare a Apei. 200.000 de PET-uri oferite credincioşilor de Bobotează 
Persoane circula prin ploaie si vant, marti, 24 octombrie 2017.
Condiții meteo extreme de Bobotează: Cod Galben de vânt puternic și polei la munte. Cum afectează vremea deplasările
Recomandările redacţiei
Friedrich Merz și Emmanuel Macron
„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor...
vreme rece inghet frig
Temperaturi scăzute săptămâna viitoare în mai multe regiuni. Unde va...
Trump receives Zelenskyy
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în weekend. Discuțiile...
Raed Arafat
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: Lumea trebuie să...
Ultimele știri
„Superluna Lupului”, spectacol pe cer. Cum poate fi văzută Luna plină alături de Jupiter în acest weekend
Zohran Mamdani anunță o nouă eră pentru New York în discursul său inaugural ca primar: „Vom da un exemplu lumii”
Două persoane au căzut în râul Olt, pompierii au intervenit de urgență cu bărci și autospeciale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care va avea cel mai bun an din viață în 2026, potrivit astrologilor
Cancan
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a...
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Zile libere 2026. Câte mini-vacanţe vor avea românii în noul an
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Logodiți și cu nunta programată, au decis să se despartă! S-au împăcat chiar pe final de 2025: cuplu celebru...
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Guvernul din Gabon a tăiat în carne vie: naționala de fotbal a fost desființată, după ce a făcut țara de...
Newsweek
În ce zile din ianuarie intră pensiile, bursele, indemnizațiile, alocațiile? De ce unele sunt mai mici?
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
De ce finalul de an ne face mai nostalgici. Explicația științifică pentru care ni se face dor de trecut
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Ce a inspirat franciza "Avatar".  Evenimente reale, culturi și zeități religioase care au stat la baza...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...