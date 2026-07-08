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Proiectul „România în lumină”: Mirabela Grădinaru a vorbita la Ankara despre protejarea copiilor în contextul dezvoltării tehnologice

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mirabela gradinaru foto facrebook / romania in lumina
Mirabela Grădinaru Foto: Facebook / România în lumină
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Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, aflată la Ankara, unde a avut loc Summitul Alianţei Nord-Atlantice, a prezentat proiectul „România în Lumină”, subliniind importanţa protejării copiilor în contextul dezvoltării tehnologiei şi a educării lor într-un mediu în care lumea virtuală să sprijine învăţarea şi dezvoltarea.

„Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat la programul dedicat partenerilor şefilor de state şi de guverne, organizat de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdogan, în marja Summitului NATO de la Ankara. Programul a inclus masa rotundă "Children, Technology and Security: Protecting the Next Generation", unde doamna Mirabela Grădinaru a prezentat proiectul "România în Lumină", derulat de Administraţia Prezidenţială, şi a subliniat importanţa protejării copiilor în contextul dezvoltării tehnologiei şi a educării lor într-un mediu în care lumea virtuală să sprijine învăţarea şi dezvoltarea”, se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a proiectului „România în Lumină”.

Conform sursei citate, Mirabela Grădinaru a arătat că tehnologia este un instrument valoros pentru educaţie şi conectare, dar că, fără îndrumare şi măsuri de protecţie, poate deveni dăunătoare.

În intervenţia sa, ea a evidenţiat şi rolul guvernelor, al companiilor de tehnologie şi al părinţilor în protejarea copiilor în mediul digital, astfel încât aceştia să beneficieze în siguranţă de avantajele noilor tehnologii, a precizat sursa citată.

Mirabela Grădinaru l-a însoţit pe preşedintele Nicuşor Dan la Summitul NATO de la Ankara, fiind prezentă, alături de acesta, la recepţia oficială oferită în onoarea liderilor prezenţi la reuniune de către preşedintele Recep Tayyip Ergogan şi soţia acestuia, Emine Erdogan.

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Editor : B.E.

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